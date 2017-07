50 años de Les Luthiers: un emblema deja el grupo por un particular motivo

Les Luthiers cumplen 50 años y revelaron la fórmula que los mantuvo unidos. Hasta ahora.

Luego de la muerte de Daniel Rabinovich, el 21 de agosto de 2015, el concertista y científico diplomado Carlos Núñez Cortés puso fecha a su salida definitiva de la banda que siempre tocó por amor a la risa.

Según anunció el propio Núñez Cortés -uno de los fundadores del sexteto que nació en 1967 como un quinteto- dirá adiós a los escenarios el 4 de septiembre próximo, día en que los Luthiers cumplirán 50 años de vida.

A sus 65 años, dedicará más tiempo a su lucha contra la fibromialgia. Una enfermedad que se caracteriza por un cuadro de dolor músculo-esquelético crónico y generalizado, de origen desconocido, sin que existan otras patologías o alteraciones que lo expliquen.

"Estoy cansado, me duele el cuerpo. Tengo una especie de fibromialgia general. Me encanta trabajar como cualquiera de mis compañeros. Disfruto del aplauso y el reconocimiento. Pero cuando veo toda la programación de este año me agarra angustia porque no tenemos un fin de semana libre casi hasta el 31 de diciembre", había dicho Núñez Cortés a fines de mayo de este año.

Hasta el 4 de septiembre, los geniales Les Luthiers son Marcos Mundstock, Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Carlos Núñez Cortés, Martín O'Connor y Tato Turano.