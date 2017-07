Los 10 famosos que más dinero ganan en Instagram

ESPECTACULOS

Instagram es la red social que más rápido crece, su tamaño duplica al de Twitter y ya cuenta con 700 millones de usuarios activos al mes, en todo el mundo. Desde que Facebook adquirió la compañía fundada por Kevin Systrom y Mike Krieger, en 2012, por U$S 1.000 millones, no ha dejado de cosechar éxitos, impulsada por el lanzamiento de “Stories” (Historias), que “tomó prestada” de Snapchat.

Muchos instagramers también están embolsando cantidades astronómicas por cada publicación. Hopper HQ, una aplicación para programar entradas en la red social, acaba de publicar Instagram Rich List, un ranking en el que explican quiénes son los que más dinero ganan a través de ella. “Instagram es una increíblemente efectiva herramienta de marketing para las marcas”, dijo Mike Bandar, cofundador de Hopper HQ. Por supuesto, quien más seguidores tiene es quien encabeza la lista: Selena Gomez, con 123 millones de seguidores y U$S 550.000 por publicación.

La siguiente en la lista es Kim Kardashian, una de las celebridades mediáticas más “instagrameadas” de los últimos tiempos. Según datos de la revista Forbes correspondientes a 2016, ella ingresó más de U$S 50 millones el año pasado solamente a través de Twitter, Facebook e Instagram.

La cuenta de Instagram de Cristiano Ronaldo está repleta de fotos con el torso desnudo, pero también de imágenes familiares (por ejemplo, con sus nuevos mellizos), momentos futbolísticos y, cómo no, anuncios patrocinados.

La menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, también figura entre las cinco primeras posiciones de la lista de ricos de Instagram, según Hopper HQ. Su cuenta en la red social es un catálogo de fotografías de moda y productos de maquillaje en las que, por su puesto, ella es la protagonista.

Kendall Jenner, otra de las hermanas Kardashian, completa el top 5 del ranking. La modelo, que ha sido muy criticada por el polémico comercial de Pepsi que protagonizó y que fue considerado una burla al movimiento Black Lives Matter, es un imán de atracción para las marcas en Instagram.