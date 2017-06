A menos de un mes para su regreso, Juego de Tronos muestra su nuevo trailer

Juego de Tronos o Game of Thrones retornará a al televisión el próximo 16 de julio y HBO reveló su nuevo trailer con una advertencia: winter is here (llegó el invierno).



El adelanto es de dos minutos y ya se puede ver en el canal oficial de la señal de cable en YouTube. El mismo muestra a Sansa Stark (Sophie Turner), Jon Snow (Kit Harington), Cersei Lannister (Lena Headey), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y a Maisie Williams (Arya Stark) preparándose para una supuesta batalla por el Trono de Hierro. Además el emblemático Tyrion Lannister (Peter Dinklage) también aparece en el trailer.



En el avance (el segundo que lanzan) se puede escuchar a Jon Snow diciendo: “Durante siglos nuestras familias lucharon juntas contra nuestro enemigo, a pesar de sus diferencias. Tenemos que hacer lo mismo si vamos a sobrevivir, porque el enemigo es real”.



De acuerdo a las imágenes que se observan en el trailer la batalla será épica y estarán los Caminantes Blancos, el enemigo del que hablaba Snow.



“Cuando cae la nieve y los vientos blancos soplan, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive”, concluye Sansa Stark.