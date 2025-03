El intendente Flexas habló de las obras realizadas y la responsabilidad del Estado

El intendente Franco Flexas dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del 2025 con un sólido discurso donde abordó distintos puntos, de lo que se hizo y lo que no se pudo hacer, en conjunto con el Concejo Deliberante, y hasta una puntual referencia a la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, al punto tal que los propios concejales del oficialismo no estuvieron de acuerdo con aprobar en el 2024 la Ordenanza Fiscal Impositiva del 2025.

Al inicio de sesiones, concurrieron representantes de las fuerzas vivas del distrito, los ediles de diferentes bloques e integrantes del gabinete del Ejecutivo.

Al comienzo de su discurso, Flexas manifestó: “Es un honor para mí iniciar por décima vez la apertura de sesiones en este recinto, que será la última vez que se realice”.

Luego, el intendente Franco Flexas hizo mención a distintas obras e iniciativas que quedaron plasmadas gracias al trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. “La obra del nuevo Concejo Deliberante –dijo-, ubicada en el actual Centro Cívico, dará inicio a un nuevo tiempo. Esta obra, que podrá ser cuestionada por alguno, tiene un fin más importante que el de ser un nuevo espacio para los concejales”.

“La importancia de la obra radica en poder hacer efectiva, en todos los sentidos y en la ciudadanía, la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, dado que hasta hoy se utilizaba este mismo edificio. Todavía hay gente que cree que el Concejo Deliberante es parte del Ejecutivo. Y, aún peor, a veces algunos concejales creen que la primera y principal función es la de controlar y criticar al Ejecutivo”, señaló. Sobre ello, destacó que “la primera y gran función es representar a los ciudadanos con normas que regulen nuestra convivencia. Estoy convencido de que con este cambio de espacio ambas cosas van a suceder”.

Tras eso, apuntó que el 2024 fue un año plagado de incertidumbres. “Un año donde desconocíamos el rumbo que podía tomar la economía, dado un nuevo cambio de presidente con una ideología muy diferente a los dos anteriore. Por eso fue un año de cuidado, sin hacer ningún sobresalto que nos desestabilizara. Con ese panorama, buscamos mejorar aún más lo que estamos haciendo, ser más eficientes, mejorar procesos y procedimientos”.

Resaltó que para él lo más relevante del año fue el reconocimiento del Cementerio Mapuche “La Azotea”. “Un trabajo en conjunto con este Concejo Deliberante al que quiero felicitar porque todo este trabajo, que es para el conjunto de la sociedad y para nuestro futuro. Un hecho trascendente para el distrito, que comenzó en el 2016 con el pedido de las comunidades y el acercamiento del Ejecutivo a la Universidad del Centro, donde se firmó un convenio en el 2017 que lamentablemente no se pudo terminar. De todas maneras, continuamos con viajes, reuniones”, acotó.

Dijo también que después de dos años se había terminado otro trabajo que era importantísimo para la comunidad: un diccionario mapuche, que será presentado este mes. “Saben ustedes que el idioma mapuche se transmite en forma oral y, ante el pedido de poder dejarlo de forma escrita, trabajamos en la producción de un diccionario”, agregó.

Otras realizaciones

El intendente hizo referencia al establecer mano única a calles de Los Toldos y Baigorrita, algo que ya se comenzó a aplicar para ordenar el tránsito. “Que haya pocas calles de doble circulación ayudará a que haya menos accidentes”, opinó.

“El año que pasó se inauguró la Casa de la Provincia, se aprobó la cesión por 30 años del terrero donde funciona, donde están todas las delegaciones provinciales que en muchos casos estaban en edificios municipales. Vamos a tener mejores lugares para brindar los servicios que presta el Municipio y dejar de alquilar”, apuntó Franco Flexas.

Mencionó a su vez la sanción de la ordenanza sobre castración obligatoria de mascotas, lo que produjo que la población canina haya bajado, “aunque falta mucho más”, aseguró.

El futuro

También recordó el viaje a China que realizó en el 2024 para participar del Foro Internacional sobre Bajas Emisiones de Carbono, evento que reunió a más de 300 políticos, empresarios y científicos para la transformación energética mundial. Por ello, mencionó algunos detalles de su estadía en China señalando que al Municipio no le había significado costo alguno, destacando la previsibilidad de aquel país en materia de infraestructura urbana.

“El desarrollo de las energías renovables tenemos que llevarlo adelante también en nuestro distrito. Nosotros vamos a dar un paso enorme para mostrar la energía que viene con dos obras que serán parte de este futuro. Con paneles solares vamos a abastecer toda la energía que consume el Complejo Ambiental y el nuevo Concejo Deliberante, y lo que reste de esa energía se inyectará en la red”, anunció.

“Tenemos un claro trabajo en medio ambiente, por eso continuamos con nuestro plan de reemplazo de lunes del alumbrado con LED y colocando columnas en las calles que tienen una o dos columnas solamente, para que se iluminen bien las calles que vamos interviniendo”, dijo.

Salud

Hizo referencia a algunas políticas locales del 2024, en particular a una muy innovadora: el Consultorio de Demanda Espontánea.

“Desde hace años venimos con problemas para encontrar médicos para la guardia del Hospital. Esto se debe a muchos factores, falta de médicos, cantidad de pacientes que van a la guardia, y resulta que más del 95 por ciento que va allí es por afecciones con síntomas que no son de emergencia, no son Código Rojo, pero el vecino necesita y quiere ser atendido. Por eso, a la par de la atención de guardia, ahora existe el Consultorio de Demanda Espontánea, que está creado para aquellos casos Código Verde. Así logramos separar las atenciones y que los médicos de guardia que están para las urgencias, en vez de tener 80 o 90 pacientes en un día, vean a 20 y estén dispuestos a realizar una guardia, porque era muy difícil encontrarlos en esas condiciones. El resto de las personas se atienden en un consultorio externo de demanda espontánea. Esto en principio solucionó la falta de médicos para hacer guardias”, detalló, recordando que desde hacía 4 años el único efector de salud en Los Toldos era el Hospital.

El Estado

Entre los desafíos presentes y futuros, el intendente Flexas se refirió al recorte de gastos e inversiones dispuesto por el Gobierno nacional para que el Estado desaparezca. “Les digo algo a todos los dirigentes y ciudadanos, podrán reducir y hasta hacer desaparecer el Estado nacional, y supongamos que también lo logren con el Estado provincial, pero nunca va a desaparecer el Estado municipal. En nuestros pueblos, eso que no hace Nación o Provincia, lo hace el Municipio”, destacó.

“Estoy convencido de que los Municipios deben tener más atribuciones porque, en la práctica, la sociedad demanda y exige al Gobierno municipal. Y permítanme hablar de tres políticas públicas que claramente son de responsabilidad provincial: seguridad, educación y salud. Al Municipio se le reclama en salud todo tipo de atenciones, todo tipo de prestaciones que no tiene. Esto requiere una reorganización del sistema de salud provincial. Mientras eso no sucede, se le reclama todo al Municipio”, dijo.

Paso seguido mencionó todos los reclamos que le hace la población al Municipio, cuando en realidad es responsabilidad de Provincia o Nación.

“En lo que es seguridad, la Policía depende del Ministerio de Seguridad, todo depende de la Provincia. Pero durante la gobernación de Felipe Solá, en el 2004, se creó la Policía Comunal a la que se transferían los recursos para los gastos de móviles y usos de la policía para los municipios. Y los municipios decidían a cambio el jefe del policía comunal. Los gastos en las cámaras de seguridad, las reparaciones y combustibles de los móviles los afronta el Municipio y lo tendría que hacer la Provincia. Pero el intendente no puede mandar a detener a cualquier persona, hay reglas que cumplir”, advirtió.

Educación

Respecto a la Educación, depende de la Provincia según la ley. “Consejo Escolar, escuelas y Fondo Educativo son provinciales tanto como la administración de los servicios educativos, como el servicio alimentario escolar, el transporte escolar. Las escuelas, los edificios escolares son provinciales”, reforzó.

“El Fondo Educativo surgió en el 2006 –recordó- para que se invirtiera más en Educación. Una parte de los fondos que ya se mandaban era para Educación, como complemento de lo que ya se hacía, no como reemplazo. Este año que estamos transcurriendo todavía no se sancionó la Ley de Fondo Educativo, por lo cual en enero y febrero ingresó plata, pero nada del Fondo Educativo, porque no está la ley ni un decreto nacional que la reemplace”.

“Algunos se preguntarán por qué se está haciendo un mantenimiento grande en la Escuela 1 y la 3, que ya fueron intervenidas, y la respuesta es que el arreglo de la Escuela 3 terminó en el 2019, y el de la Escuela 1, en el 2020. Eso fue hace más de 5 años y, si no le hacemos un mantenimiento general aunque sea cada 5 años, se van a empezar a deteriorar y en 20 años otra vez habrá que arreglarlas”, dijo.

Asimismo, señaló otras escuelas con reclamos, como la Técnica, que presentó el proyecto de arreglo general en Provincia y Nación de los dos últimos gobiernos y ninguno lo aprobó; el Jardín 902, 910, 908, la Escuela Especial, la Escuela 5 de Zavalía, la Secundaria 2, la Escuela de Estética, el Centro de Formación Laboral, entre otras.

División de Poderes

El intendente se refirió también a la división de poderes y que nadie podía decir que el Concejo Deliberante era una escribanía del Ejecutivo, “menos después de la Fiscal Impositiva que se trató a fin de año, donde los propios concejales del oficialismo no acompañaron nuestra propuesta del Ejecutivo”, recordó.

“Con idas y vueltas, respeto profundamente la división de Poderes –afirmó Flexas- y la decisión que tomaron. Lo lamento, sí, porque planteamos un cuadro tarifario para mantener la prestación del servicio de los caminos rurales en óptimas condiciones, como lo veníamos dando, y ustedes como representantes consideraron que se podía invertir menos en ellos. Está bien, y es la democracia. No puede haber enojos y tiene que haber entendimientos y acuerdos. No hay escribanía. Es un orgullo para mí vivir esta época donde el Concejo Deliberante puede no coincidir con el Ejecutivo”.

“Es una etapa de crecimiento de nuestro distrito, donde nuestra gestión se puede evaluar por lo que se hace y no por el relato”, destacó Franco Flexas en su discurso de apertura de sesiones.