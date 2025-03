Franco Flexas inauguró las sesiones del Concejo Deliberante

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas encabezó anoche el acto de inicio de las sesiones del Honorable Concejo Deliberante. En su discurso remarcó la gestión realizada durante el 2024 y las propuestas para el 2025.

“El 2024 fue un año plagado de incertidumbres. Por eso fue un año de cuidado, sin hacer ningún sobresalto que nos desestabilizara. Con ese panorama quisimos mejorar aún más lo que estamos haciendo, ser más eficientes, optimizar procesos y procedimientos”, sostuvo Flexas y remarcó que “lo más relevante del 2024 fue el reconocimiento del Cementerio Mapuche La Azotea. Un trabajo en conjunto con este Concejo Deliberante. Un hecho trascendente para nuestro distrito, que comenzó en el año 2016, con los pedidos de las comunidades y finalmente se logró”. Además, confirmó que después de dos años se terminó otro trabajo histórico para la comunidad que es el Diccionario Mapuche, que será presentado este mes.

Por otro lado, el Jefe Comunal destacó que, este año, “logramos la sanción de la ordenanza sobre castración obligatoria de mascotas. Esto nos permitió hacer más castraciones y evitar que anden grupos de 7 u 8 perros por las calles. Hay que destacar que ya son casi 3.000 perros los que tienen el microchip para identificar al dueño” y añadió que, “en 2024 estuve en China para ver la transformación energética mundial. El desarrollo de energías renovables en nuestro distrito comenzará con dos obras de paneles solares que abastecerán de energía limpia al Complejo Ambiental y al HCD. También estamos reemplazando las viejas luces de sodi, por nuevas a tecnología LED. Y estamos ampliando la cantidad de columnas de alumbrado para tener calles más iluminadas y seguras”.

En cuestión de salud, Flexas remarcó la creación del consultorio de demanda espontánea en el hospital para mejorar los tiempos de atención, ya que el 95 % de las personas que iban a la guardia no era por una urgencia. “Con este consultorio los vecinos encuentran una atención médica rápida, permitiendo descongestionar la guardia”, afirmó y completó: “El gobierno nacional planteó un fuerte recorte de gastos e inversiones. Pero en los pueblos lo que no hacen la Nación o la Provincia se lo exigen al intendente. Les quiero decir a dirigentes y ciudadanos: podrán reducir y hasta hacer desaparecer el estado nacional o provincial, pero nunca el estado municipal. Estoy convencido que los municipios tienen que tener más atribuciones, porque en la práctica la sociedad demanda casi todo al municipio”.

Más recursos y facultades a los municipios

Por otro lado, el Intendente sostuvo: “Siento que los dirigentes nacionales y provinciales están cada día más alejados del territorio. Son los municipios los que atajan todo, los que resolvemos y nos hacemos cargo, sin importar el partido político. Por eso creo que la Argentina debe tener un norte claro: el de darle más recursos y facultades a los municipios” y agregó: “Hay tres políticas públicas que son responsabilidad provincial: seguridad, educación y salud. No soy el Gobernador ni el Ministro de Educación y me piden por la Escuela Técnica, donde les cuento que dos veces presentamos el proyecto de arreglo total a las autoridades provinciales y nacionales y no dieron respuesta, al igual que el jardín 902, 910, 908 y la Escuela 5 de Zavalía que necesitan intervención. Me hubiera encantado que la educación dependa de mi para poder resolver todo”.

En esa misma línea, remarcó: “Quiero que quede claro que las escuelas, los edificios escolares son provinciales y es su responsabilidad mantenerlas en condiciones. El fondo educativo que llega a los municipios es un complemento de lo que la Provincia debe invertir en escuelas. De 2006 a 2015 no hubo reclamos por estos recursos que ingresaban y las escuelas estaban detonadas. Fue a partir de 2015 cuando las empezamos a arreglar” y añadió: “El Consejo Escolar es provincial y administra los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital. Quiero que quede claro que los edificios escolares son provinciales”

Propuestas de trabajo para el 2025

En cuanto a los proyectos para este año, Flexas dijo: “Espero que este año podamos trabajar en conjunto un año más. Con pensamientos diversos, con encuentros y desencuentros, pero que en los temas centrales podamos encontrar acuerdos”. Y enumeró la autonomía municipal, código de faltas, cambio de límites del partido, planificación urbana y de arbolado.