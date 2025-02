Abre la inscripción el programa de becas para estudiantes de Viamonte

Abrió la inscripción para acceder a la beca para estudiantes del distrito de General Viamonte.

Desde la comuna hicieron saber cuáles son los requisitos para acceder a la beca para estudiantes terciarios y/o universitarios.

- Estudios secundarios completos a la fecha de inscripción, sin materias pendientes.

- Hasta 30 años de edad.

- No contar con título terciario y/o universitario anterior.

- Los alumnos ingresantes a la universidad o carrera terciaria deberán acreditar un promedio igual o superior a 7 (siete) en el último año de nivel secundario.

- Los alumnos que se encuentren en el nivel universitario deberán acreditar constancia de alumno regular, analítico, y deberán tener aprobado un 75% de la cursada correspondiente al plan de carrera y un 60% de los finales aprobados.

- Ingresos mensuales familiares menores a $ 573.422.-

- Los alumnos deberán presentar plan de estudio de la carrera terciaria y o universitaria.

- Los aspirantes deberán presentar recibo de sueldo del o los referentes económicos. Si no posee recibo de sueldo, declaración jurada de ingresos (solicitar en Juzgado de Paz).

- Deberán presentar antes del 30/08/2025 el analítico del primer periodo lectivo para continuar con el beneficio otorgado cumpliendo con lo requerido (deberán tener aprobado un 75% de la cursada correspondiente al plan de carrera).

- Se becarán las carreras terciarias que se estudien en General Viamonte; salvo que la carrera no se encuentre disponible, se becará en otra ciudad.

Con el objetivo de fomentar, promover e incentivar el estudio en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, siendo esta una universidad que atiende las necesidades de la Región y es un eje fundamental para el crecimiento de la misma, se aclara que las carreras que se dictan en la UNNOBA solo serán becadas si se estudia en dicha universidad.

Beneficio



El beneficio será de $63.482,82 mensuales para las carreras universitarias pagadero desde el 1 de marzo al 31 de diciembre.

El beneficio será de $26.544 mensuales para las carreras terciarias pagadero desde el 1 de marzo al 31 de diciembre; si se estudia en otra localidad el importe será de $ 50.955.