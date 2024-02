Polémica en los carnavales de Los Toldos por una carroza con simbología nazi

Durante el fin de semana pasado, se llevaron a cabo las primeras noches de carnaval en la ciudad de Los Toldos, partido de General Viamonte. Y si bien, ambas fueron un éxito rotundo, la polémica no se hizo esperar. Ya que, una carroza con simbología nazi fue parte del tradicional desfile carnavalesco.

La carroza en cuestión fue grabada en un vivo que se emitió por el canal de Facebook de Democracia el día sábado donde se muestra a dos militares. Uno de ellos va arriba de un tanque de guerra, mientras que el otro lleva una cruz esvástica en su hombro y bigotes al estilo del genocida Hitler. Además, el nombre de la misma era: “Aprendé de papá”.

La aparición de esa carroza generó fuertes rechazos en las redes sociales e indignación entre los presentes. Al respecto, Alejandro Bonzo secretaria de la Dirección de Cultura de General Viamonte y presidenta de la Comisión organizadora del Carnaval expresó: “como Municipio y organización nos hacemos totalmente cargo de no haber chequeado uno o dos días antes la carroza terminada. Sí lo hicimos 20 días antes y no tenía ningún indicio de nada” y explicó que “el carrocero nos dio explicaciones válidas y no tenían nada de malo. Pero bueno, el error está”.

En ese sentido, Bonzo especificó que “somos muy poca gente trabajando para semejante carnaval y obviamente en el momento de la salida y todo lo demás se nos pasó totalmente por alto. Nos encontramos con la carroza en el medio del corso y ya no se podía hacer nada, ya el lío estaba hecho”, y añadió “hubo una situación con una familia que la tomó a mal y que causó un rechazo. Y es totalmente repudiable porque no estamos avalando para nada la situación, pero tampoco estamos de acuerdo en la reacción con violencia de esa persona”.

Respecto al carrocero, la funcionaria dijo que “la persona que hizo la carroza es una muy buena. En ningún momento tuvo esa picardía de decir la voy a hacer para molestar, para agredir o para trascender en algo”, aclaró que “nosotros lo que hicimos fue hablar con esta persona y ya el día domingo no participó del carnaval. Ahora está trabajando en otra carroza, utilizando obviamente los mismos muñecos, pero haciendo totalmente algo diferente. Porque la verdad que no se merece quedar afuera. Es un trabajo y un gasto terrible como para descalificarlo”.