Viamonte celebró los 50 años de la residencia “Coliqueo”

La residencia Carmen Simón Coliqueo de General Viamonte celebró sus 50 años de vida. Una institución que se ha ido aggiornando en el tiempo, no solo en infraestructura, sino también en su nombre, ya que antes se llamaba granja o asilo de ancianos.

“Ahora todo cambió, no solo en lo edilicio, las personas encuentran un verdadero hogar y ellas puedan entrar y salir todas las veces que ellos quieran”, contó Florencia Petteta, Directora de la institución y agregó “hoy nuestro equipo de la residencia trabaja en las individualidades de cada uno. En un envejecimiento activo y saludable. A diferencia de cualquier otro geriátrico nosotros tenemos terapistas, profesores de educación física, talleristas, profesores de funciones cognitivas para mantenerlos activos. Desde el 2015 que entró Franco Flexas, se abrió un nuevo paradigma que busca brindar el mejor servicio. Nosotros no los llamamos abuelos, porque cómo expliqué muchas veces, no todos son abuelos dónde se implica un vínculo”.

Cabe destacar que el equipo de trabajo de la Residencia está dividido en cuidadores, enfermeros, limpieza, mantenimiento y cocina. Además, todo el personal está profesionalizado en su función.

“Antes había personas que hacían todo, eso dificulta la atención de calidad. Por eso con trabajo profesionalizado brindamos calidad”, afirmó la Directora y agregó “las actividades cognitivas que hacen los residentes, pueden ser actividades muy comunes como leer el diario, hablar de la actualidad, trabajamos la memoria a través de la activación”.

En la actualidad, la Residencia cuenta con cuatro pabellones de los cuales uno está hecho a nuevo, un segundo está a punto de inaugurarse y quedarían dos para futuras etapas. “La diferencia es muy grande de lo que había a lo que logramos tener hoy. Antes las habitaciones no tenían ventilación, no tenían ventana hacia los patios internos. Ahora las habitaciones todas tienen ventanas al exterior y baños adaptados. También tenemos sala de enfermería por cada sector. Todo está hecho para que los residentes se puedan desenvolver solos, y los que van con asistencia lo puedan hacer cómodamente. El pabellón nuevo está climatizado con calefacción central. Hoy todo el predio cuenta con gas natural y grupo electrógeno propio para no quedar a oscuras nunca”, destacó Petteta.