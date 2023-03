Arrancó la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2023

El gobierno de General Viamonte informó que las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2023 ya están abiertas. Las mismas serán hasta el 30 de abril en la Dirección de Deportes y de Cultura del municipio.

Así, los participantes que quieran anotarse en las disciplinas deportivas pueden acercarse al Centro Cívico y Cultural (San Martín 108), de lunes a viernes de 7:00 a 12:00. O consultar por WhatsApp 2355 416842 o Instagram @deportesgralviamonte.

Los deportes incluidos en esta edición son:

Juveniles: acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, basquetbol, básquet 3x3, beach vóley, bonaerenses en carrera (10 km.), cestobol, cesto 3 x 3, futsal, fútbol 5, fútbol 11, fútbol tenis. fútbol playa, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, pádel, patinaje, pelota, rugby, softbol, tenis, tenis de mesa, voleibol, automovilismo (karting), golf – judo, lucha, skate, taekwondo, tiro, triatlón de robótica, fútbol 7 mixto.

Universitarios: acuatlón, ajedrez, básquet 3x3, beach vóley, bonaerenses en carrera (10 km), cesto 3 x 3, natación, pádel, tenis, tenis de mesa.

Personas con discapacidad: atletismo, básquet 3x3 en silla de ruedas, boccia, bonaerenses en carrera, tenis de mesa adaptado, vóley sentado, fútbol, goallball, natación y bádminton.

Nacidos en 1963 y anteriores años: bochas, bonaerenses en carrera, caminata, coreografía pop, fútbol tenis, natación, newcom, orientación, pádel, pelota, pentatlón, pesca, tejo, tenis, tenis de mesa, ajedrez, burako, chin-chon, damas, escoba de 15, lotería, MUS, sapo, taba y truco.

En cuanto a las disciplinas culturales, los participantes que quieran anotarse pueden acercarse al Museo de Arte e Historia (Calle Avellaneda Y Rivadavia), de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 o consultar al teléfono 02358 444677.

Las mismas son:

Juveniles: Arte circense pareja única, artes plásticas (dibujo individual sub 15 - sub 18- objeto artístico individual sub 15 - sub 18 - pintura individual sub 15 - sub 18 - mural individual o pareja única), cocineros bonaerenses (plato principal individual sub 15 - sub 18 / postre individual sub 15 - sub 18), danzas folkóricas (pareja sub 15 - sub 18 / danza tango pareja sub 15 - sub 18), fotografía individual única / freestyle rap individual sub 15 - sub 18, literatura/cuento individual sub 15 - sub 18 / poesía individual sub 15 - sub 18, malambo individual sub 15-sub 18, conjunto musical (cumbia grupal única, música rock grupal única, solista vocal individual sub 15 - sub 18), stand up individual única, teatro grupal única / videominuto individual única.

Personas con discapacidad: danza teatro pcd grupal única, danzas folklóricas pcd pareja única, dibujo pcd individual única, fotografía pcd individual única, malambo pcd individual única, narración oral pcd individual única, pintura pcd individual única, solista vocal pcd individual única.

Adultos mayores: artes plásticas, dibujo individual única, objeto artístico individual única, pintura individual única, cocineros bonaerenses (plato principal individual única / postre individual única), danzas folklóricas pareja única / danza tango pareja única / fotografía individual única, literatura (cuento individual única, poesía individual única), solista vocal individual única / teatro grupal única.

Universitarios: artes plásticas, dibujo individual única, objeto artístico individual única pintura individual única, fotografía individual única, freestyle rap individual única, solista vocal individual única, stand up individual única, videominuto individual única.