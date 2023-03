Crearán una nueva Subestación de Energía para el Distrito de General Viamonte

El Intendente Franco Flexas en su octavo discurso de apertura de sesiones ordinarias legislativas habló de los desafíos para el 2023 y de los logros en 2022.

Una de las noticias más importantes es la creación de una nueva Subestación de Energía a la altura de la Estancia Los Libres, ya aprobada en el Congreso Nacional.

El proyecto busca no depender de las líneas de Junín - Bragado, ni de “parches” como son la colocación de generadores. Con esta obra diagramada por la Cooperativa Eléctrica, Gral. Viamonte tendría toda la potencia energética necesaria para seguir creciendo.

En su discurso, al referirse a ese tema dijo: “Hace años tenemos un grave inconveniente en el suministro de energía, agravado por el aumento poblacional y el aumento de la demanda. Tanto es así que para este verano se necesitó de enormes generadores. Se suma a todo esto que la falta de inversión en las líneas que vienen de Junín y Bragado se caen ante el primer viento fuerte. Todo eso hace que no podamos pensar en crecer más. Pero les tengo una gran noticia para nuestro Distrito. Logramos a fin de año que en el

Presupuesto Nacional 2023 esté la financiación de una nueva estación de rebaje a la altura de la estancia Los Libres. Con esa obra la Cooperativa podrá comprar energía en el mercado mayorista y no depender de EDEN”.

“El proyecto que llevará varios años para su finalización busca tener toda la energía necesaria para radicar industrias en el Parque Industrial. Es una inversión muy por encima de los 2 mil millones de pesos. Estos son los grandes temas que nos ocupan y debemos estar a la altura de lo que se nos presenta”, manifestó.

Infraestructura

“Este año – dijo Flexas- quiero destacar el crecimiento poblacional puesto que llegamos a los 20.068 habitantes, lo cual implica un desafío que vengo pregonando: hay que proyectar a largo plazo. Así como proyectamos un Hospital para los próximos 50 años, lo tenemos que hacer en todo, porque nuestra población está aumentando”.

“Hicimos un proyecto de Hospital a 50 años, de ampliación y renovación de toda la red cloacal y de agua en el 2017, y ahora trabajamos en el plan de ordenamiento urbano”, acotó.

El jefe comunal hizo hincapié en el gran crecimiento de viviendas en los barrios y que se debe a que cambiaron las condiciones de infraestructura. “Las obras en las calles y los servicios dieron sus frutos. El llevar el cordón cuneta al Eucaliptus está haciendo que queden muy pocos terrenos baldíos en la zona. Lo mismo pasa con el Juan el Bueno, donde la gente construye porque sabe que las obras están llegando al barrio”, acotó.

“En Desarrollo Social – continuó diciendo el Intendente- trabajamos profundamente con los más vulnerables, y en los últimos años se mejoraron las condiciones de cientos de vecinos a través de los programas Banco de Materiales y Viviendas Vulnerables. El viejo modelo del asistencialismo, fue reemplazado por el de desarrollo humano y personal”.

Logros

El intendente Franco Flexas también hizo referencia a los logros del 2022.

“Mientras proyectamos el futuro, en 2022 conseguimos:

- La nueva sede de la UNNOBA en nuestro Distrito, con la apertura de tecnicaturas universitarias que van a permitir desarrollo local.

- El cierre de la Clínica Viamonte hizo que el único efector de salud sea el Hospital. Nosotros invertimos en un Hospital que los reciba a todos. Por eso el año pasado inauguramos las primeras 6 habitaciones de internación, y apenas se terminaron continuamos con las siguientes 6 para finalizarlas este año. las hicimos con dinero principalmente municipal, y acompañamiento de Nación y Provincia.

-Tenemos un jardín maternal moderno, cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad y edilicios.

-Tenemos un centro de día en las mejores condiciones para las personas con discapacidad.

-Tenemos una combi nueva, que tuvimos que comprar con recursos municipales, ya que la anterior que se compró con fondos nacionales por ley de cheques no daba más.

-Tenemos la residencia de adultos mayores más moderna de la Región y seguimos avanzando con más habitaciones este año.

- Estamos arreglando el CEULT en La Plata, con cambio de techo y electricidad.

- Terminamos la primera etapa de la ampliación del C.E.P.T. N° 21.

- Está terminando el jardín 901, que estaba detonado. Tenía graves problemas edilicios. Cuando lo inauguremos todos van a poder ver el cambio.

- Hace 2 años presenté al ministerio de educación provincial dos proyectos hechos con nuestros profesionales de obras públicas para arreglar la Escuela N° 7 y 9 de Baigorrita. Hoy son una realidad y agradezco a la anterior ministra y al actual por este avance, que no hubiera sido posible si no trabajamos juntos.

- Hicimos los puentes de Herce, Salono y Parodi. Puentes que van a prevenir cortes de caminos productivos.

- Compramos tractores, niveladora de arrastre, incorporamos retro pala y estamos a la espera desde hace más de un año de un crédito para comprar motoniveladora.

- Hicimos la nueva plaza de San Emilio.

- Filtramos el agua de la pileta del balneario y se pudo usar la pileta toda la temporada.

- Hicimos el cordón cuneta del Barrio Juan Domingo Perón.

- Aplicamos el pase deportivo con controles cardíacos y pediátricos a los chicos que hacen deportes.

- Arreglamos las cloacas del Barrio Juan el Bueno.

- Llegamos a las 1000 castraciones por año.

-La Escuela de Música sigue avanzando y dando sus frutos.

-Se va a construir una nueva sala de atención de la salud en el Barrio Eucaliptus.

-Se empezó con las cloacas en Baigorrita. Aunque esta obra parece únicamente de Provincia, el Municipio tuvo que aportar el terreno para hacerlas. Siempre estamos gustosos de trabajar junto a la Provincia”.

“Yo tengo mis diferencias ideológicas con los gobiernos nacional y provincial, pero estoy acá como intendente y todo lo que se pueda conseguir para nuestra gente lo hago”, afirmó.