Flexas habló de la misa

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas dialogó en Radio Viamonte sobre su participación en la misa por la paz, fraternidad y democracia que se llevó a cabo el pasado sábado 10 de septiembre en Luján, luego de los hechos ocurridos con la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

“Me invitaron desde la gobernación de la Provincia para ir a una misa en Luján después de todo lo que pasó. Sólo dos intendentes no éramos del oficialismo y más allá de todo lo que rodeó a los medios de comunicación, fue una misa. El lugar donde estuve ubicado fue asignado por ellos”, explicó Flexas y aseguró que “el Obispo fue muy duro con el Presidente y con el oficialismo en el sentido que a la violencia tienen que bajarla todos los sectores políticos y que la invitación tendría que haber sido a todo el arco político”.

Por otro lado, el Intendente de Viamonte expuso que “el peronismo tiene que hacer una revisión sobre los actos institucionales o misas, no tienen que mezclarlos con lo partidario porque el Estado es una cosa y lo partidario es otra. Y hoy, como está el clima tiene que ser totalmente neutral esa situación”.

Por último, Flexas remarcó que ir a “esos lugares o juntarme en una reunión con el oficialismo no me van a hacer cambiar de partido” y aseguró que “esto no significa que yo me corra un centímetro de lo que pienso”.