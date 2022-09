Comunidad mapuche denuncia robo de placas del Monolito en laguna La Azotea

El 5 de septiembre último fue el Día Internacional de la Mujer Originaria, por lo cual integrantes de la comunidad mapuche en Los Toldos rindieron su homenaje y dieron a conocer un ilícito cometido donde está el Monolito en la laguna La Azotea, un lugar histórico de Los Toldos.

En la plaza Plaza Rivadavia, el lunes último se realizó el izamiento de la bandera (Wenufoye) y las mujeres que concurrieron al homenaje, dieron a conocer también su preocupación por el robo de las placas que refieren un lugar significativo para el pueblo mapuche.

María Rosa Guastelli, una de las mujeres de la comunidad, en declaraciones periodísticas, en primer lugar recordó a quienes fueron referentes de su pueblo, como Dionisia, Erminda, Rafaela, Lili, entre tantas otras.

“Las cuatro comunidades que estamos trabajando en conjunto, tenemos el anhelo de en el Justicia, reconocimiento y delimitación del Cementerio Mapuche. Sabemos que se está llevando a cabo el estudio antropológico para delimitar el lugar, con el apoyo del Municipio y el trabajo de antropólogos y todo un equipo”, manifestó.

Si bien el lunes era un día de festejo, María Rosa dio a conocer al periodismo una triste noticia del último fin de semana: el robo de las placas en el Monolito de laguna La Azotea.

“Estamos en defensa del reconocimiento de Eltuwe, que sea respetado como tal, que sea un patrimonio histórico. Sabemos que nos está costando bastante y ahora pasa este delito, muy grave. No sé qué puede llegar a pasar”, manifestó.

“Es muy triste que cosas que están desde hace 40 años en un Monolito, realizado por la Comisión de Participación y Desarrollo que presidía el doctor Haroldo Coliqueo y por el Municipio, hoy sean robadas”, apuntó.

María Rosa manifestó que no sabían si el hecho vandálico había sido por el robo en sí, para hacerse del material de las placas, o por algo más. “Es un delito. Fue en un lugar histórico, de 40 años. Hecho para la comunidad mapuche y para el pueblo en general porque ahí nació Los Toldos. Si el que lo robó no sabía el valor histórico que tiene, está a tiempo de devolverlo, dejarlo en el lugar, o en algún sitio donde se pueda recuperar y ser restituído”, afirmó.

La mujer también consideró que podría tratarse de otra cosa, de un mensaje a las comunidades que estaban trabajando en el proyecto de delimitar el Eltuwe, el cementerio mapuche, y no estuvieran de acuerdo.

“Pero ya no nos quedamos callados – sostuvo-, hicimos la denuncia correspondiente”.

Según lo explicado por la entrevistada, por donde se pasa para el ingreso a la laguna, se pasa por el Cementerio mapuche. “Días atrás encontramos autos estacionados pegados al Monolito, entonces no hay respeto de nada. Quienes están allí, quienes depositaron a sus cuerpos ahí, que sabemos que sus almas están acompañando a sus familias tienen la necesidad de estar descansando, pero así no se puede. Nosotros no queremos seguir haciendo uso como cementerio, solo que sea reconocido como tal y preservarlo como patrimonio”, apuntó.