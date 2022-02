Viamonte: Flexas retornó a sus funciones y habló sobre las inundaciones

Luego de las inundaciones que afectaron principalmente a los barrios Juan el Bueno y Eucaliptus de Los Toldos, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, dialogó en Hora 11 noticias y señaló: “Estoy muy orgulloso de mi equipo y de todos los empleados municipales por todo el trabajo que hicieron para contener a las personas cuando el agua entró en sus casas”.

El intendente también dio su parecer sobre los 400 milímetros de lluvia caídos en Los Toldos el pasado mes de enero. “Yo estaba de vacaciones, así que apenas me enteré de lo que sucedió con esa gran tormenta me vine al pueblo para ver cómo estaba la situación. No retomé el cargo ya, que encontré un equipo que estaba trabajando muy bien con Ana Paula (Cascallar) a la cabeza. A mi llegada me dediqué a recorrer y acompañar a la gente que la estaba pasando mal”, detalló.

Flexas aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las instituciones por el gran trabajo que hicieron en esa situación, también a los vecinos por la solidaridad brindada. “Es bueno saber que todos podemos trabajar coordinadamente”, reveló.

Reunión en el Ministerio de Obras Públicas

El martes pasado el Flexas estuvo en el Ministerio de Obras Públicas. Al respecto dijo: “Me reuní con el ministro de Obras Públicas de la provincia y le comuniqué que sería muy conveniente que hagan los convenios con nosotros, para que el municipio pueda contratar a las empresas que hacen los desagües y así poder controlar mejor los avances. El ministro Leandro Nardini me aseguró que la obra de desagües en el barrio J.B. va a continuar y que se va a terminar. Se pudo ver con claridad que el barrio Eucaliptus fue menos afectado porque pudimos hacer más de 200 calles de cordón cuneta y estabilizado en los últimos 6 años, que sirvieron para que el agua se vaya escurriendo más rápido. Con el programa de banco de materiales vamos a seguir ayudando a los vecinos cuyas casas tienen problemas de filtraciones por el mal estado de sus techos”.

Obras en las escuelas

El intendente es consciente sobre que hay padres preocupados por el avance de obras en las escuelas ante el inicio de clases. “Quiero llevarles tranquilidad que vamos bien y que, si en algún caso no llegamos a terminar a tiempo, iremos buscando soluciones para que los chicos estén en las aulas. Son obras integrales, arreglos profundos de edificios que estaban muy deteriorados. Se están cambiando techos, pisos, cielorrasos, iluminación, aberturas y baños. Es casi como hacer una escuela nueva y eso lleva tiempo”, comentó al respecto.

Cambios en el gabinete

Por lo expresado por Flexas, se entiende que habrá cambios en el gabinete: “Esta semana terminaré de armar el gabinete que me acompañará en el resto de la gestión. Siempre se necesita un cambio de aire, así que pronto presentaré al equipo completo que impulsará las gestiones a lo largo de los dos próximos años. Tenemos mucho para concretar y planificar para el desarrollo de nuestros pueblos”.