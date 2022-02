Alarma en Viamonte por el estado de agua de pozos

El Municipio de General Viamonte, por medio de la Secretaría de Salud, emitió un comunicado ya que, luego de las inundaciones sufridas el pasado 21 de enero, una de las principales consecuencias fue la contaminación del agua de pozo.

Por tal caso en el comunicado, explican que “por esta razón se viene trabajando con los vecinos en la importancia de no consumir agua sin potabilizar, ya que existe riesgo de contraer diferentes enfermedades a través del agua contaminada”.

Resultados preocupantes

Para conocer el estado de los pozos de agua, la Dirección de Bromatología tomó ocho muestras al azar en distintos puntos del barrio Juan el Bueno, enviándose para su análisis bacteriológico al Instituto Biológico Dr. Tomás Perón.

Todas las muestras dieron como resultado presencia de Pseudomonas, algunas además con Escherichia Coli y otras con elevados niveles de Bacterias Coliformes. “Esto indica que son aguas no potables, no aptas para consumo (no deben usarse para beber, preparar alimentos ni realizar higiene personal)”, alertaron.

A su vez, resaltaron: “Estas bacterias pueden provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, conjuntivitis, otitis e infecciones de las vías urinarias, entre otras, pudiendo generar cuadros graves en huéspedes de riesgo. Por lo tanto, se recomienda no consumir agua directamente de pozos sin tratamiento”.

La Secretaría de Salud junto a la Dirección de Bromatología continuarán analizando y monitoreando la calidad del agua de pozo en los barrios afectados por las inundaciones. “Ante la presencia de cualquier síntoma consultar al centro de salud más cercano”, avisaron.

Consejos del Gobierno de Viamonte para potabilizar el agua