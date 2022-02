El perro más famoso de Los Toldos es canillita

Perro superhéroe. Seguramente lo primero que se le venga a la cabeza con esas dos palabras es un can de la policía, un rescatista, o algún dibujo animado como La Patrulla Canina (muchos otros perros llegan a jugar a la pelota en primera, pero esa es otra historia. También difícil de explicar). Pero el perro más famoso de Los Toldos es más terrenal. Y su actividad mucho tiene que ver con el periodismo, la tinta y el papel.

Milo es el perro canillita de Los Toldos. El can de raza Weimaraner tiene casi 7 años y recorre todas las mañanas las calles de la ciudad junto a su amo Cochi para llevar el Diario Democracia a cientos de hogares. Todos lo conocen y lo esperan llegar. No cualquiera tiene el privilegio de que le lleven el matutino a la puerta de su casa, mucho menos por Milo. Todo un lujo.

Cochi hace 40 años que es canillita y ya piensa en su retiro, aunque reconoció que estos últimos años fueron diferentes gracias a su compañero. Milo tiene siete años y desde que aprendió su oficio realiza una rutina diaria a partir de las 7 de la mañana. “Primero vamos a la terminal a buscar el diario y de ahí al kiosco. Disfruta mucho lo que hace, el problema es cuando se cruza con otros perros porque se distrae”, contó Cochi entre risas, quien además admitió: “No me imagino mi vida sin Milo. Si me falta mi perro no sabría qué hacer”.