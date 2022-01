El peluquero toldense que corta el pelo gratis a los chicos

Emanuel Rojas (31) es peluquero y, cada semana, se instala en una plaza o punto estratégico de los distintos barrios de Los Toldos para cortar el pelo gratis a los chicos que más lo necesitan. En diálogo con Democracia, Emanuel contó que "hacía bastante que quería ir a algún lugar público y cortar el pelo gratis, al menos una vez por semana o cada quince días, no me interesaba que fuera una plaza, un barrio o una esquina cualquiera de la ciudad, sino que la gente concurra. Esa fue la idea, estaba buscando el momento para hacerlo, mi esposa me sugirió ir antes de las Fiestas, consideró que era un buen momento, que tal vez la gente lo podría necesitar, y así fue".

"Con mi familia siempre buscamos la forma de ayudar, en los tiempos que estamos viviendo, que no son buenos, hay familias que no la están pasando bien. Muchas veces se nos complica a nosotros también y nos ponemos en el lugar de quienes viven en el día a día. Hemos juntado ropa, compramos alimento para llevar a las casas, siempre desde lo anónimo. Inevitablemente, esto de cortar el pelo iba a ser público porque difundo para que se acerquen", dijo Emanuel y añadió: "voy cambiando de plazas, es variado, quería ir a la plaza del Fonavi esta semana, voy publicando en las redes sociales con dos días de anticipación".

Emanuel llega a a la mañana temprano y se queda hasta el mediodía. Por la tarde, trabaja en su peluquería; "aunque, si se presenta mucha gente, no abro mi peluquería y sigo cortando en los barrios, no tengo drama", dijo. Previo a llegar al lugar elegido, agarra todas sus cosas de la peluquería: máquina, tijeras, silla, batas, barbijo, alcohol y lo lleva en moto con su esposa, a veces paga un flete. "A la primera plaza que fui fueron muchos chicos, a la segunda fueron menos, voy cambiando y varía la cantidad según el barrio, siempre pienso en que voy por uno, si se acercan cien me pongo contento de la misma manera. La intención es que vayan quienes lo necesitan, quienes no puedan pagarlo".

Consultado por la repercusión de la iniciativa, Emanuel dijo a este diario que "la gente se acerca a agradecerme, con muy buenos deseos y lindas palabras, hubo muy buena repercusión. Me han querido dar dinero y les he dicho que no, se siente mucha satisfacción al hacerlo, es el deseo de poder ayudar y ponerme en el lugar del otro. Aporto un granito de arena, por disposición de mi corazón".