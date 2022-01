Los Toldos cuenta con un Museo del Cine, muy próximo a ser inaugurado

En diálogo con Democracia, Roque Catania, director y productor de cine, manifestó detalles de esta experiencia única en el interior del país, que cuenta la historia del cine, a través de la exposición de sus equipos y máquinas, recordando a quienes llevan adelante la proyección: los operadores.

En un reportaje exclusivo, adelantó que a mediados de enero inaugurarán el Museo de Cine “Linterna Mágica”, en el Cine de la Sociedad Italiana de Los Toldos, un lugar tradicional de la ciudad que también reabrirá sus puertas por esos días.

Próximo a inaugurar el Museo de Cine “Linterna Mágica”, constituye un hecho casi único actualmente en el país, a excepción del museo que está en Capital Federal y de otro que es de un particular.



“Se abrirá en Los Toldos con todas las máquinas que funcionaron en el Cine Italiano y en el Cine Español ambos de Los Toldos”, dijo Catania, quien es productor cinematográfico, dedicado al séptimo arte desde siempre y actualmente programador, operador de la sala y director del Museo de Cine. Desde hace algunos años reside en su pueblo natal, Los Toldos. Es autor de tres largometrajes y alrededor de 30 documentales y cortos.

El Museo

Respecto a las piezas del Museo Linterna Mágica, Catania recordó: “Como en casi todos los pueblos, teníamos dos cines en Los Toldos, uno frente del otro, plaza de por medio. Los operadores, que son mis colegas, han colaborado prestando sus colecciones privadas a este Museo, teniendo la generosidad de dar sus tesoros personales, por lo cual tengo siete proyectores en exhibición, además de cámaras, proyectores súper 8, proyectores de 16 mm, muchísimos metrajes, cartelería, lentes, lámparas”.

Explicó que al principio el Museo tendrá una orientación a la técnica, al revelar la cabina, los secretos de la cabina de proyección, pero más adelante tiene un proyecto, a desarrollar a largo plazo, con una filmoteca y diferentes actividades.

“Cerramos por las fiestas la sala de cine, y también por seguridad, dado el rebrote de Covid. Estimamos que a mediados de enero podamos retomar las funciones e inaugurar el Museo Linterna Mágica que está en el hall de entrada del cine. Hay una sala de muestras y dos peceras exhibidoras donde se pueden apreciar los equipos”, dijo.

Destacó que en esa oportunidad se homenajeará a Roberto Nicholson, quien fue el operador histórico del cine italiano, y a Mario Espejo que fue el operador histórico del Cine Español, pero que comenzó a trabajar en el Italiano y terminó su carrera como operador en el Italiano también.

Cine Italiano

Respecto al Cine Italiano de Los Toldos, Catania manifestó que este año se cumplen 15 años desde que la sala se llama Leonardo Favio. “En aquella oportunidad, con motivo de la reinauguración de dicha sala, en el 2007, contamos con la presencia de Leonardo Favio. Desde entonces la tenemos orgullosamente abierta, con muy buena vida, por suerte. Hemos sobrevivido a 2 años de pandemia, que no es poco”, dijo.

Cabe mencionar que la sala que desde el 2007 se llama Leonardo Fabio, está desde hace 91 años y pertenece a la Sociedad Española que empezó a proyectar películas en 1914, es decir hace 107 años.



“El 14 de junio de 2022 cumplirá 92 años desde que se creó la sala, pero se proyecta cine en la misma desde 1914, es decir, hace 107 años. La historia de la sala fue el detonante que me hizo querer hacer un Museo. Empecé a investigar, en principio para hacer un guión para un documental, de hecho hice un documental homenaje a los operadores de cine, que están en You tube. Me voló la cabeza la riqueza de la historia, el vínculo que tiene la asociación italiana con el cine casi desde sus inicios”, explicó Roque Catania.

“El 1914 venía Isidoro Castaño con su biógrafo a proyectar a Los Toldos. Se instala acá y estuvo hasta 1925 proyectando primero cine mudo, que él musicalizaba con su piano, porque era pianista, y arma la primera academia de música en Los Toldos”, destacó.

“En 1925 la comisión de la Sociedad Italiana empieza a pensar en construir un cine, que ya era un fenómeno de masas en el mundo. Era una revolución mundial, no solo entretenimiento y arte sino comunicación. Se contactan con Luis Bertello, un constructor impresionante, hace el cine teatro y se inaugura en 1930”, concluyó.