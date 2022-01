Ayer se registraron 86 nuevos casos positivos de Covid-19

Según el informe oficial dado a conocer en le víspera, en General Viamonte, de 206 muestras procesadas, 77 resultaron positivas y por criterio clínico se suman nueve vecinos como positivos, totalizando 86 en un día.

Hasta ayer había 576 casos activos de Covid-19. (546 de Los Toldos, 29 de Baigorrita y 1 de Zavalía).

Hay 1329 vecinos aislados y seis casos sospechosos a la espera de resultado de PCR.

Vecinos internados: uno en el hospital local.

Vecinos vacunados: total 16.558 (15.250 tienen 2 dosis y 1.481 tienen 3 dosis). Refuerzos aplicados 3126 dosis.

Tercera ola, apliquemos lo aprendido

- El uso de tapaboca y el frecuente lavado de manos ayuda a evitar la transmisión del virus.

- Hisopate hoy viernes de 8 a 16hs en la plaza Rivadavia y cortemos la cadena de contagios.

- Información institucional en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Resultado de testeos

La Secretaría de Salud del municipio de General Viamonte pidió no llamar al 107 para obtener los resultados de los testeos Covid-19. Los resultados se envían al vecino dentro de las 24hs al teléfono celular que dejó el paciente a la hora de ir a hisoparse.

También aclaró que se pueden descargar los certificados de testeos desde la aplicación Cuidar, destacando la importancia de no utilizar el 107 (SAME) para consulta de resultados, ya que esa línea es de emergencias médicas las 24hs y necesita estar libre.