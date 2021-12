Hecho inédito: solo juró la mitad de los concejales electos en Viamonte

La ceremonia de asunción de concejales en General Viamonte estuvo marcada por un hecho inédito en el distrito: juraron solo tres de los seis concejales electos. El acto tuvo lugar en la explanada de la Municipalidad, el último domingo, pasadas las 20. Jorge Defendente, presidente del Concejo Deliberante, inició a la sesión bajo un clima de tensión: solo se sentaron en sus bancas los concejales del espacio Juntos y los salientes del Frente de Todos.

Pese a que todos los concejales electos se encontraban presentes, solo juraron los de Juntos, mientras que los del Frente de Todos decidieron no hacerlo al consider que "la asamblea era inválida por falta de quórum". Resulta insólito si se tiene en cuenta que el quórum recién se pide luego de la jura, ya que antes de ella los concejales aún no han asumido su cargo.

Minutos más tarde, se eligieron las autoridades del Concejo Deliberante con mayoría parlamentaria, ya que al haber quedado nueve concejales titulares (por la falta de jura de los del espacio Todos), con 6 concejales presentes del espacio juntos había quórum y se podía sesionar. Ahora se deberá esperar la decisión de la Justicia luego de las presentaciones que haga el espacio Frente de Todos, quien determinará si este acto de jura es válido o hay que volver a realizarlo. Por otro lado, los concejales de Todos, elegidos por el pueblo, deberán justificar el motivo de la decisión.