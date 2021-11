Franco Flexas: "El que rompe, paga"

En la tarde del domingo, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, hizo una publicación en sus redes sociales para referirse a un hecho que apunta a fortalecer el cuidado de los espacios públicos. "Hace dos meses, tres menores habían roto una mesa de ping pong de la plaza de Juan el Bueno. Los encontraron y los padres pagarán el arreglo, como sucede en cada caso que se rompe algo que es público", escribió el intendente.

"Recuerdo que en aquel momento muchos se enojaron y decían que mejor es no hacer nada nuevo porque 'rompen todo'. Y para ser justos, esa es una plaza a la que van muchísimos chicos, que la usan y que no rompen nada. Así que no es para quedarnos con un hecho aislado", dijo el jefe comunal y añadió: "solo la enseñanza 'cuidemos nuestros pueblos, nuestras plazas, nuestros edificios, porque son nuestros'. Tenemos que apropiarnos de los bienes públicos porque salen de nuestros impuestos y entre todos los tenemos que cuidar".