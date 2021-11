Confirmaron que no habrá carnaval 2022 en Los Toldos

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de General Viamonte, Ana Paula Cascallar, visitó Radio Viamonte y allí confirmó que no se realizará el carnaval 2022 en Los Toldos. “Yo entiendo que el carnaval es algo de lo más esperado que tenemos en nuestra comunidad, y también en Baigorrita. Pero no podemos arriesgarnos a realizar una fiesta de esta naturaleza, que implica un gran despliegue de dinero, de mucho trabajo para los artesanos y comparsas, para luego tener que suspenderlo unos días antes por un brote pandémico", dijo la funcionaria y agregó que "hoy estamos con cero casos, pero no sabemos cómo podemos llegar a febrero, Europa está atravesando la cuarta ola y hay que estar preparados".

"Corso en Los Toldos significa que 10.000 personas por noche van a estar cerca y juntas, muchas vienen de otros distritos. Arriesgarnos hoy es complicado. Esto no significa que nos vamos a guardar el dinero de los corsos, es dinero que se va a reasignar a Salud para que no falten medicamentos en el hospital, etcétera”, aseveró Cascallar y añadió: "de todos modos, dejó abierta la posibilidad de hacer eventos de menor cantidad de público durante el verano, donde puedan participar las comparsas y artesanos locales".

Paritaria cerrada

Consultada por las paritarias municipales, Cascallar dijo: “estoy feliz de llegar a fin de año habiendo cerrado la paritaria de salarios con el sindicato para los trabajadores municipales. Fue un año súper difícil para el municipio, con una inflación muy alta. Nosotros cerramos un aumento anual de salarios del 49% pero los sueldos seguirán sin alcanzar si todo continúa aumentando y el gobierno nacional no presenta un plan económico" y agregó: "Mi labor es administrar la plata de la gente, me tengo que asegurar de poder cumplir con todos los compromisos a fin de mes. Durante estos últimos años hemos logrado llegar a fin de años con deuda flotante cero”.

Oras de infraestructura y presupuesto 2022

“Haber tenido superávit en 2020 nos permite hoy que las obras en el hospital no se detengan, ya que la plata que envía Provincia no está entrando. Nos permite estar haciendo la segunda etapa de cordón cuneta en el Barrio Juan D. Perón. Hoy el municipio está financiando las obras en el distrito hasta que Provincia nos envíe el dinero comprometido. Hoy estamos retrasados en el pago a la empresa que hizo el asfalto porque los ingresos de Provincia no han llegado, son 15 millones que nos adeuda la provincia aún en esa obra”, dijo Cascallar y sobre el presupuesto señaló: "hoy estamos trabajando un presupuesto 2022 a ciegas. No tenemos inflación proyectada del gobierno provincial y tampoco definido los ingresos que vamos a tener por coparticipación”.

Obras en las escuelas

“Obras educativas tenemos cuatro en marcha: Jardín 901, CEPT 21, Escuela de Estética y Normal. Pero nos preocupan dos obras que debían haberse iniciado en octubre y no comenzaron: Escuela 7 y Escuela 9 de Baigorrita. Necesitamos que la Provincia nos mande los fondos que se comprometió para la remodelación de ambos establecimientos y cuyos convenios están formados, obras ya licitadas y adjudicadas a las empresas”, dijo con contundencia la funcionaria.