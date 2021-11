San Emilio revolucionado por la visita de Jimena Barón

La actriz y cantante Jimena Barón estuvo en la localidad de San Emilio, partido de General Viamonte, para grabar un videoclip. Según trascendió, la visita tuvo lugar el último domingo y, en este sentido, la vecina Amanda Atadía dijo que "previamente había venido su equipo de producción para conocer el pueblo" y agregó que "fue algo sorprendente, ella venía al pueblo desde chiquita, acá vivía su bisabuela, así que tuvimos contacto porque vivían al lado; mis hijos tienen su edad y jugaban con ella, nunca cortamos la comunicación".

"La producción estaba atenta a que no se juntara gente, tenían que cuidar el tema de que no sacaran fotos y demás", contó Atadía y agregó que "Jimena llegó el sábado, en un horario que no la esperábamos, recorrió el pueblo, fue una sorpresa, ella charló con todos".