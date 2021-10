General Viamonte, libre de COVID19

Luego de que el vecino de Baigorrita que cursaba la enfermedad COVID19 recibiera el alta, las autoridades de Salud de la Municipalidad de General Viamonte informaron que no hay casos de coronavirus en el distrito. En las últimas horas se procesaron 14 muestras, todas arrojaron resultado negativo. En cuanto a la campaña de vacunación, 14.458 vecinos de Viamonte recibieron la vacuna contra el coronavirus, de los cuales 12.078 tienen las dos dosis.

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se expresó en las redes sociales y escribió: "Volvimos a tener cero casos en nuestro distrito después de más de un año. No implica que todo pasó. En todo este tiempo aprendimos que el virus se transmite por las personas, no hay barreras que lo detenga y podemos volver a tener un brote. También que la vacuna es lo que previene sus efectos graves así que si no lo hiciste, vacunate por favor" y agregó: "sigamos disfrutando el volver a encontrarnos pero manteniendo los cuidados: no compartas el mate, los vasos, ni los cubiertos. Juntate en espacios abiertos. Si algo más nos viene enseñando este virus es a disfrutar los momentos con las personas queridas y que para cuidar al otro tenemos que respetar las normas".

"Hoy llegamos al caso cero de COVID-19. Quiero agradecer profundamente a cada vecino ya que hemos vivido momentos muy duros durante meses. Formamos un gran equipo en el que trabajamos unidos y haciendo todo lo posible para mantener a la gente segura", dijo la secretaria de Gobierno Ana Paula Cascallar, y agregó: "gracias a todo el personal de salud local y a cada persona que decidió vacunarse para cuidarse de sí mismos y a su comunidad. Hicimos juntos un gran e increíble trabajo".