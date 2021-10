Cruces por las cloacas para Baigorrita: habló Franco Flexas

Luego de que el director provincial de Agua y Cloacas (DiPAC), Sergio Benet, encabezara un acto para anunciar que se realizará la obra de cloacas para Baigorrita, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, habló con Democracia y aseguró no haber sido notificado respecto de la visita de Benet al distrito, tampoco de la importante obra que se anunció en el pueblo.

"Me sorprendió el anuncio, ya habían hecho un preanuncio antes de las PASO pero lo tomé como una expresión de deseo; esta vez hicieron un acto, vino el titular de la Dipac sin llamarme por teléfono ni comunicarme que llegaría al distrito, me parece una falta de respeto. Me hace desconfiar y dudar de que, verdaderamente, la obra se haga y pienso que esto tal vez sea solo un anuncio de campaña, como estamos acostumbrados, en 2014 lo habían hecho, con el anterior gobierno", dijo Flexas.

Por otro lado, al ser consultado sobre la gestión de esta obra tan esperada por los vecinos de la localidad, el intendente manifestó a este diario que "en nuestra gestión se hizo un nuevo relevamiento, se actualizó un viejo proyecto, se trabajó junto a ABSA y autoridades del Ministerio. Presenté el proyecto de toda la obra cloacal que necesita Baigorrita, tanto en Provincia como en Nación para que se lleve adelante. Ojalá algún día se logre y sea realidad, la experiencia recorrida me hace pensar que esto es parte de la campaña, tampoco avisaron al municipio que esta obra se va a realizar, con qué fondos, si hay licitación o por lo menos un llamado telefónico. Me parece una absoluta falta de respeto que excede todo tipo de diferencias políticas, el municipio no importa de quién es, el intendente debería saber que una obra tan importante se va a hacer".

Los anuncios

En la jornada del martes, el director provincial de Agua y Cloacas (DiPAC), Sergio Benet, acompañado por la diputada Viviana Guzzo y concejales del Frente de Todos, presentó en Baigorrita el proyecto de obras de cloacas a representantes de instituciones y vecinos de la localidad. Durante la reunión, funcionarios, legisladores, vecinos y representantes de fuerzas vivas conversaron sobre esta obra por $394.272.31.

El proyecto que se anunció comprende la red de cañerías, bocas de registro y conexiones domiciliarias, a lo largo de 16.065 metros e incluye dos estaciones de bombeo, impulsión y la planta de tratamiento de los efluentes cloacales. No obstante, el intendente del distrito, Franco Flexas, aseguró no haber sido notificado al respecto.