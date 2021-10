Intendente indignado por el no respeto a la colocación de vallas en las obras

El intendente Franco Flexas, en un posteo via Facebook, se mostró indignado por la falta de respeto a la decisión municipal de colocar vallas por un tiempo, cuando está fraguando el pavimento recién hecho.

“Las vallas solemos colocarlas para impedir el paso, por ejemplo, cuando se hace pavimento y necesita varios días para el fraguado. Hay que pensar que debería durar más de 50 años”, dijo.

“Para eso se ponen las vallas!!! Pero en esta sociedad que todo tiene que ser inmediato y que nada puede esperar, varias veces corrieron las vallas y pasaron autos, camionetas, motos, etc. Nos pasó en todas las nuevas cuadras que hicimos”, apuntó.



“No sé si enojarme con los que lo hacen o pedirles perdón por molestarlos ‘tanto’…Si la calle está rota se quejan porque está rota, si la arreglamos se quejan porque no la pueden usar. Nada cae bien, todo es molestia, hasta las soluciones”, manifestó.

“¡Qué difícil es así!! A veces siento que es ‘remar en dulce de leche’. No son todos y no generalizo porque hay mucha gente que respeta todo y a ellos les pido perdón por este posteo. Igualmente quédense tranquilos que aún remando en dulce de leche vamos a SEGUIR HACIENDO!!!”, prometió.