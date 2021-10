Actividades por la semana de la No Discriminación en Viamonte

En el marco de la semana de la No discriminación, se realizarán actividades en General Viamonte. Este lunes 4, a las 10.30, se izará la bandera de la No discriminación en la Plaza Rivadavia y todos los pueblos del distrito. Por otro lado, a las 19.30 se iluminará el Concejo Deliberante con los colores de la bandera de la No discriminación.

El martes 5, los concurrentes del Centro de Día repartirán folletos informativos y el miércoles 6, a las 11, los concurrentes Luis y Carlos estarán en Radio Viamonte hablando del tema.