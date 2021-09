“Es importante que la gente resuelva votando los problemas de la política”

El intendente Franco Flexas, en diálogo con Radio Viamonte, se mostró contento con la elección y dijo: “Contento no solamente por el acompañamiento de la gente, sino porque fue a votar en un momento de pandemia, un momento complicado, de mucha desazón”.

“Es positivo que la gente resuelva los problemas de la política con más política, yendo a votar, porque en un momento, a principio del día (del domingo último), pensamos que la gente no iba a ir a votar y no hay peor cosa que dejarle la decisión a otro”, apuntó.

“Es bueno que cada ciudadano tome la decisión si está de acuerdo, o si no, y que se empiece a ver en cada votación el descontento. Si la parte política hace cualquier cosa y después de eso la gente no vota en contra de eso, el político sigue haciendo lo mismo”, explicó.

El llamado de atención

Para Franco Flexas los resultados de las elecciones Primarias son llamados de atención importantes.

“Está bueno que se hagan la PASO. Esto es una enseñanza para el oficialismo y también para la oposición. Si la oposición comete los mismos errores que cometió antes no te va a perdonar ni dentro de dos meses”, estimó.



Respecto a las internas dentro de un partido y las PASO, Flexas recordó que ya había dicho que estratégicamente era importante una PASO, en principio porque era para dirimir diferencias dentro de los espacios políticos. “Eso no significa que estén explotados los espacios políticos, sino que la gente resuelva esas diferencias que los dirigentes no pueden resolver. La gente va a tener que decidir”, señaló.

“Además, cuando vos tenés una sola lista y querés expresar el descontento con el Gobierno, capaz que no te representa esa lista y necesitás otra. Fue lo que muchos reclamamos en el 2019, que si hubiera habido una PASO entre Macri y otro candidato, les habrían demostrado lo que querían”, apuntó.



Respecto a la integración de las dos listas que se presentaron en Juntos, Flexas dijo que había un reglamento interno que indicaba cómo iba a ser. Y en cuanto si Mercedes Montanari, quien encabezaba la otra lista de Juntos, iba a formar parte de la lista en noviembre, el jefe comunal explicó que cada partido político tenía un reglamento interno que establecía porcentajes sobre cómo ingresan. “Creo que el del Frente de Todos es diferente a Juntos. En nuestro caso, a nivel de concejales, hasta el 30 por ciento, ingresa el quinto, el décimo y así sucesivamente, integrándose las dos listas de Juntos”, dijo.



“Si como políticos no entendemos que tenemos que estar todos juntos, la gente nos va a castigar” afirmó y agregó: “La gente ya definió de qué manera se integran las listas, ahora los pequeños detalles hay que resolverlos adentro”.



En cuanto si iban a poder sostener los votos que sacó la otra lista de Juntos, la Interna A, el jefe comunal estimó que la gente iba a decidir en noviembre. “Creemos que sí porque hay una tendencia para eso – sostuvo-. Es factible que la inmensa mayoría se mantenga porque en general votaron lista entera, con Santilli y Manes, es muy factible que se vote toda la lista de Juntos también acá en noviembre”.



Finalmente, al hacer una apreciación de cómo quedó el mapa de la provincia de Buenos Aires, políticamente, dijo: “En 100 de los 135 municipios ganó la lista de Manes, ganó la Unión Cívica Radical, por más que sea el 40 por ciento porque en el Interior no tenemos tanta población. Y esto también es un llamado hacia dentro de la alianza, que el PRO no está solo y si no entiende que es esto es un espacio en conjunto, mal nos va a ir en noviembre. Y si lo entiende, trabajaremos en conjunto, de forma totalmente diferente a lo que fue ahora, y tendremos un noviembre y un 2023 muy esperanzador”.