Emilio Monzó visitó General Viamonte

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, recibió al precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Emilio Monzó.“Emilio es una persona que ha trabajado toda su vida pensando en cómo sacar la provincia adelante, es del interior y es un orgullo que esté hoy acá representándonos como candidato a diputado nacional”, sostuvo Flexas. Por su parte, Monzó expresó que “esta elección parece menor, pero es la más importante que tenemos desde el año 83 a la fecha. La única posibilidad de cambiar la situación de angustia en que vivimos es ir a votar el domingo. Para volver a la normalidad, es super importante que en el Congreso de la Nación y especialmente en la cámara haya un dique de contención a los excesos que se les pueda ocurrir hacer al gobierno nacional”.

“En la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof está a tres representantes de tener quórum propio y que las obras que llegan a Viamonte hoy, ya no lleguen más, y que las pueda derivar a otro municipio. Por favor no se queden en su casa y vayan a votar la lista de Facundo Manes y Lautaro Castro Gracía en lo local, ellos son los que pueden defender que las obras lleguen a Viamonte”, sostuvo Monzó en diálogo con el programa Hora 11 y agregó que "tenemos que hacer las reformas necesarias para que los recursos de Viamonte vengan a Viamonte. Basta de mendigar obras, las obras son de todos porque salen de nuestros impuestos. Hay que descentralizar la administración y dejar de comernos políticas públicas dirigidas al conurbano y no tener en cuenta el interior”.

Al final de su visita a Viamonte, Emilio Monzó pasó por el local de Juntos con Franco Flexas, saludó a los integrantes de la lista y dio una conferencia de prensa a medios locales.