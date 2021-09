Erica Revilla visitó Viamonte y recorrió San Emilio con Franco Flexas

En la jornada del lunes, la precandidata a senadora provincial e intendente de General Arenales, Erica Revilla, visitó el distrito de General Viamonte y recorrió San Emilio junto al jefe comunal Franco Flexas. “Que una intendenta del interior llegue al lugar de primera candidata a senadora es un orgullo”, dijo el intendente de General Viamonte y agregó que "Erica es una persona honesta, frontal y con mucha sangre. Una persona que lleva todos los valores del radicalismo y que va a defender el interior y los fondos que vienen a cada uno de los municipios para que las obras lleguen a los vecinos”.

Flexas y Revilla estuvieron en la cooperativa de la localidad de San Emilio y acercaron la boleta que los une en las próximas elecciones. Por su parte, Revilla expreso que “a mí me duele lo que está pasando, tengo la obligación de trabajar en leyes que no están bien en la provincia. Los intendentes radicales sufrimos la pandemia con vacunatorios ideológicos, no pudimos vacunar en nuestros hospitales. Hubo muchas más muertes que las esperadas por el mal manejo”. En tanto, Flexas indicó quee “en General Arenales la gente quiere mucho a esta mujer por el compromiso. Hoy tenemos la mejor representante que el pueblo podría tener, porque la encabeza un intendente, una persona que sabe lo que pasa en nuestros distritos. Hay que votar a Erica para que más recursos vengan a nuestro pueblo, sino lo logramos se vendrán dos años muy difíciles para Viamonte”.