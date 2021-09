Covid: la mitad de las internaciones han sido de personas no vacunadas

El municipio de General Viamonte hizo saber que el 47 por ciento de las personas que se internaron de marzo último en adelante, no estaban vacunadas contra el Covid-19; en tanto que el 39 por ciento tenía una sola dosis, y el 14 por ciento las dos dosis

El intendente Franco Flexas y la secretaria de Salud, Carolina Martínez, brindaron una conferencia por las redes sociales para dar a conocer nuevas medidas, pero también para hacer hincapié en la importancia de la vacunación en la lucha contra el Covid.

“Ya hoy es muy difícil de hablar de medidas por toda la situación que ampliamente la conoce la población. De todas maneras, es nuestro deber, por un lado informar la situación actual, las nuevas medidas y las sugerencias, más allá de establecer pautas de comportamiento, a pesar de lo difícil de establecer una medida hoy en día. Que no nos suceda lo que nadie quiere: la saturación del sistema de Salud. Lo hemos dicho hasta el hartazgo. No queremos dejar de comunicarnos con ustedes”, manifestó Flexas.

Por su parte, la secretaria Martínez dijo que, al hacer un paneo por el gráfico de la curva del Covid en General Viamonte, señaló las ascendientes que se dieron en agosto del 2020, la segunda entre diciembre del 2020 y enero del 2021, cuando volvieron a aumentar los casos, y la última curva, la tercera ola, la más significativa, que duró todo el mes de mayo, junio y parte de julio, cuando se llegó a un pico de 162 casos nuevos en una semana.

“Ya desde las últimas semanas se viene notando un descenso sostenido de casos, donde hemos bajado a 63 casos semanales, 32, 33, y la última semana cerrada el domingo 29 de agosto, con 12 casos nuevos en esa semana. Y esta semana, desde el lunes al jueves, un solo caso”, destacó.

El intendente Franco Flexas habló también de los testeos que se venían haciendo en aquellas personas que tenían síntomas, que van directamente al centro de Salud, y por otro lado, los testeos en los barrios.

La doctora Martínez señaló: “En el mes de julio último empezamos a implementar estos testeos voluntarios, para todas aquellas personas que tuvieran duda y pudieran acceder a testearse. En agosto se siguió sosteniendo, tratando de mantenerlo lo más que se pueda. Vemos que si bien bajó un poco el número de testeos comparado con julio y agosto, lo más significativo es que va disminuyendo la positividad. Esto da a entender que la mayor parte de los casos positivos están siendo detectados y aislados en tiempo y forma”.

El intendente aclaró que había menos testeos actualmente, no porque hubiera cambiado algo de la disposición de testeos, sino porque había menos gente que se quiere testear.

La funcionaria remarcó que había muy buena respuesta de la gente que se va acercando tanto al Hospital como a los puestos fijos, que se hacen los martes en el CIC del barrio Pueyrredón y los jueves en la sala de Juan El Bueno; más el testeo diario que se hace en el Hospital de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, y sábados, domingos y feriados de 8 a 12; y en la unidad sanitaria de Baigorrita, de lunes a sábados se hacen testeos a gente que tiene algún síntoma y se considera caso sospechoso.

El jefe comunal acotó que podía ser que hubiera ayudado el cumplimiento de los aislamientos dispuestos ante los testeos positivos, impidiendo los contagios.

Durante la conferencia, el intendente Flexas hizo hincapié en los datos registrados de vacunados internados y no vacunados internados para que se tomara conciencia de la importancia de la vacunación.

Internados

La doctora Martínez explicó que eran datos de los pacientes que requirieron internación desde el mes de marzo en adelante.

Recordó que la vacunación comenzó en enero para el personal de Salud y personal esencial, y después, casi a fines de febrero, se comenzó con la campaña para la población en general.

“Luego la vacuna empezó a tener efecto a partir de los casos confirmados en el mes de marzo. El 47 por ciento de las personas que se internaron de marzo en adelante, no estaban vacunadas, el 39 por ciento tenía una sola dosis. Y el 14 por ciento con las dos dosis”, señaló.

“Esto lo que nos muestra es que la vacunación es verdaderamente efectiva, que disminuye los casos graves y que requieren internación. Si bien ya sabemos que en la población adulta gran parte ya tiene la primera dosis y se están aplicando las segundas dosis”, dijo.

“A todos aquellos que aún no se han vacunado, que no se han inscriptos, los mayores de 18 años ya pueden asistir libremente a los centros de vacunación, y también es importante remarcar que está abierta la inscripción para menores de 12 a 17 años, pueden inscribirse en la página de Vacunate, ya que es una población importante a vacunar”, apuntó.

Testeos

Se han organizado testeos en vísperas de las elecciones.

El viernes 10 de septiembre en la Sala de Mataderos y de Baigorrita de 13 a 16.

Sábado 11 de septiembre en la Sala de Juan el Bueno de 8 a 16.

Desde el municipio, señalaron que “implementamos estos 2 días de testeos para todos los que van a ser parte del acto eleccionario: autoridades de mesa, fiscales, policías, directores, gendarmes, agentes del correo y todo el que quiera, con el fin de prevenir”.

“Tenemos que seguir cuidándonos. Si uno tiene síntoma, puede ir al Hospital que va a seguir haciendo testeos todos los días”, apuntaron.