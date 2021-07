Desde la Municipalidad de General Viamonte informaron que se lanzó la unidad de testeos móvil de COVID-19 con el objetivo de prevenir el contagio de personas de riesgo y adultas mayores, mediante la detección temprana de casos.

Los testeos están destinados a todos los vecinos que no presenten síntomas, cuidadores y cuidadoras de atención en domicilios, convivientes de personas mayores, personal de centros de comercios, empleados y empleadas de servicios de proximidad como peluquería, manicura, gastronomía, farmacias, entre otros. Podrán acercarse a la posta móvil del barrio de 13 a 15, los días y lugares se anunciarán por las redes sociales del municipio.

El test que se realiza es un antígeno, a través de un hisopado de nariz, que detecta las proteínas residuales del virus. Este tipo de test permite un análisis rápido y los resultados se entregan en minutos. Este jueves la posta móvil estará en la sala del Barrio Juan el Bueno. Carolina Martínez, secretaria de salud de la Municipalidad, remarcó que “la idea es descentralizar los controles que hoy solo se venían haciendo en el hospital y la unidad sanitaria de Baigorrita. Queremos que la gente no se tenga que trasladar tanto y pueda acceder con mayor facilidad a un testeo”.

“Estuvimos este martes 6 de julio en el C.I.C del Bo. Juan D. Perón, realizamos más de 34 pruebas diagnósticas con resultados muy positivos, que nos está permitiendo aislar a tiempo y cortar la cadena de contagios. Poder hisopar testear a personas asintomáticas y aislarlo tempranamente creemos que es el camino correcto para frenar el virus. Nosotros no estamos pudiendo pasar a fase 3 porque el total de casos nuevos que aparecen cada semana es aún alto y debemos intentar bajarlo”, aseguró la funcionaria.

En cuanto a la vacunación antigripal, Carolina Martínez dijo que "por suerte esta semana estamos recibiendo nuevas dosis, estamos empezando a llegar a los pueblos donde no hay unidad sanitaria llevando todas las vacunas del calendario nacional". Consultada por el bono a empleados de salud, Carolina señaló que "acabamos de presentar un proyecto al poder ejecutivo para destinar el 50% de lo que ingresa al municipio por mutuales a los empleados de la salud. Los números de recaudación han sido bajos en los últimos años, pero tenemos mucha expectativa con el vecino que empiece a traer más su carnet y podamos hacer crecer el sistema de salud más fuerte. Las mutuales muchas veces se demoran varios meses en pagar. Yo quiero recordar que en el caso de los hospitales municipales no hay una ley que determine sobre lo que se hace con los ingresos de las mutuales, está a libre disponibilidad de los municipios. Nosotros ahora presentamos el proyecto para poder otorgar un 50 % de los ingresos por mutuales a los empleados, pero no es algo a lo que estábamos obligados, lo presentamos porque creemos en la capacidad de nuestra gente y el amor que le ponen en la atención de cada vecino”, expresó la funcionaria a cargo de la cartera de salud"..