La secretaria de Gobierno insistió en defender el diálogo y dejar la crítica

La secretaria de Gobierno de General Viamonte, Ana Paula Cascallar, se refirió a las declaraciones que hizo la diputada provincial Viviana Guzzo respecto de la falta de planes de viviendas en el distrito.

En este sentido, Cascallar dijo que "no tenemos planes de viviendas, porque la Nación y la Provincia aún no nos han confirmado las viviendas que están en el presupuesto provincial, ni planes nacionales nuevos”. A su vez, insistió en defender el diálogo y abandonar la crítica.

Por otro lado, Cascallar también defendió la postura de hacer viviendas en los terrenos del barrio Eucaliptus que posee el municipio: “Esa manzana cercana al CIC del barrio Juan D. Perón estaba sin proyecto social hace varios años, y teniendo ahora la posibilidad de hacer un Centro de Salud, que se complementará con las viviendas que estamos esperando de Provincia, nos parece un lugar ideal. Estos terrenos sobre la calle Belisario Roldán de Los Toldos están en un lugar estratégico para centralizar ambas obras".

Educación presencial

"Creemos que las escuelas deben estar abiertas y, para nosotros, que en Viamonte no haya clases presenciales no es una decisión correcta, siento el deber de defender la Educación en nuestro distrito. Me asusta ver que estamos a mitad de año y que aún no se pueda encontrar una solución para el retorno de las clases presenciales. La evidencia muestra que no hay un mayor nivel de contagios porque se abran las aulas", dijo

Cascallar se refirió al impacto de los chicos perdiendo clases en términos de abandono: "No podemos repetir lo del año pasado, tenemos la evidencia que las escuelas no contagian más que otras actividades que están abiertas en Fase 2".

La vacunación

En medio de la discusión por la vacunación que planteó el Frente de Todos para que en los pueblos se anote a los que aún no se han vacunado, Cascallar dijo que "nosotros propusimos ir a vacunar con personal municipal en todos los pueblos y estar a disposición de la Provincia para hacerlo enseguida. Nos parece importante ampliar y acercar la vacuna a cada localidad del distrito y ampliar la inmunización. En el hospital, le dimos vacunas a los profesionales de la Salud que se empadronaron, pero no nos permitieron vacunar a los vecinos, y teníamos el personal para hacerlo. Es una lástima que la vacuna se haya utilizado partidariamente", y agregó: "No vacunamos más rápido, porque el Gobierno provincial no nos dio más vacunas. Si nos hubieran dado vacunas, hubiéramos vacunamos a todos los vecinos encantados, sin privilegios y sin alteraciones con nuestro equipo de Salud municipal", finalizó la funcionaria.