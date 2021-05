En el Distrito, el nivel de contagios por Covid-19 subió casi 50 por ciento en 15 días

En el distrito de General Viamonte, la curva de contagios por Covid-19 subió un 48,64 por ciento en lo que va del mes de mayo.

Según estadísticas oficiales que la Comuna da a conocer diariamente, el 1 de mayo había 37 casos activos, mientras que ayer el registro subió a 55. De todos modos, comparado con la Región, dicha cantidad es baja, si bien hay que observar la cantidad de testeos que se hicieron en los últimos días a la población en general.

Semana a semana se nota un fuerte ascenso de la cantidad de casos positivos de Covid-19. El sábado 8 de mayo, había 40 casos activos, lo que da la pauta de un ascenso del 37,5 por ciento en siete días.

Durante la pandemia se registrados 48 fallecidos por Covid-19. En la última semana hubo una persona muerta por este motivo.

Datos

En la víspera, había 55 casos activos de Covid-19 (37 de Los Toldos, 16 de Baigorrita y 2 de Zavalía).

Se procesaron 22 muestras con 6 resultados positivos (de 23, 25, 30, 40, 54 y 56 años años). Por criterio clínico y epidemiológico se suma 1 vecino como positivo (de 31 años).

Hasta ayer había 226 están aislados por contacto estrecho y 10 casos sospechosos en estudio.

Ayer se confirmaron 7 casos (2 de Baigorrita y 5 de Los Toldos), y un personal de salud cursando la enfermedad.

Los vecinos internados son: 8 en el hospital local y 1 en Junín.

En cuanto la cantidad de vecinos vacunados: 4681 recibieron la primera dosis y 1624 la segunda dosis.

El sábado 8 de mayo había en el partido de General Viamonte unos 40 casos activos de Covid-19 (19 de Baigorrita y 21 de Los Toldos). Ese día se habían confirmado 10 casos (4 de Los Toldos y 6 de Baigorrita).

El sábado 1 de mayo había 37 casos activos de Covid-19 (20 de Baigorrita, 16 de Los Toldos y 1 en Zavalía). Ese día se confirmaron 6 casos (todos de Baigorrita).

Flexas

El jueves último, el intendente municipal Franco Flexas fue entrevistado por TeleJunín y se mostró reticente a que su distrito baje de fase, como lo había propuesto el Municipio de Junín, ante el incremento de casos Covid-19.

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se refirió a la situación sanitaria en el distrito y habló sobre el pedido de la Mesa de Crisis de Junín para que toda la Región descienda a Fase 2. "En comparación con la Región, hoy en Viamonte el panorama es tranquilo”, consideró en esa oportunidad del reportaje realizado el jueves último.

“Comparado al resto, estamos mejor, es una situación diferente pero preocupados por las nuevas variantes", dijo Flexas.

Recordó que había quebrado una clínica privada en Viamonte y que el único efector que quedaba era el hospital municipal, sin terapia intensiva y dependiendo de Junín si tenían que derivar.

El jefe comunal opinó que a pesar de la preocupante situación la gente estaba cansada, no dispuesta a quedarse adentro y en algunos distritos disfrutando de las libertades que tienen.

"Hoy no sería momento para que Viamonte baje a Fase 2 ni Fase 3, no tiene sentido por nuestra situación; además, el pico suele ser en junio o julio, ahí va a haber más posibilidad de contagio, entonces hay que esperar llegar a ese momento para cerrar más, porque el cierre afecta no solo a los sectores económicos sino a que no la gente acate en el momento justo. No hay que repetir errores del año pasado", afirmó.