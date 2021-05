Viamonte organizó el II Congreso de Educación Física

El equipo de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Viamonte, a cargo de Teresa Leberriaga, organizó el II congreso de Educación Física, que busca atender la problemática socio deportiva presente en el nivel escolar. Además, se entregó a los profesores presentes el manual de educación Física para 1° y 2° ciclo escolar desarrollado en el distrito.

El intendente de distrito, Franco Flexas, agradeció al equipo de deportes del municipio que trabajó para que el sueño de tener un manual práctico sea posible. "Es una injusticia para mí, porque esta era una jornada para los docentes del distrito, donde muchos no pudieron estar presentes porque no hubo convocatoria a nivel distrital. Pero el manual que presentamos es más grande que todos nosotros, así que el árbol no tape el bosque”.

Por su parte, la directora de Deportes, Teresa Leberriaga, señaló que “desde el patio se generan proyectos de vida y este manual se desarrolló pensando en todos los chicos. El congreso fue pensado para todos los profes y para mirar a los chicos desde los 2 años en adelante, porque siempre pensamos en menos pastillas y más zapatillas para el futuro de nuestras generaciones”.

El Congreso se transmitió a todo el país a través de la plataforma digital YouTube General Viamonte. Fue una jornada de trabajo que apunta a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de: introducir en la agenda pública la necesidad de nuevas prácticas físicas, dar cuenta del potencial de los jóvenes e intercambiar prácticas de diseño e implementación de actividades en los patios de las escuelas.

Disertaron el Dr. Carlos Marino “Sedentarismo vs. Calidad de Vida en la Población Infantil Argentina”, el Mg. Rodolfo Buenaventura “Desarrollo Motor en las edades de 5 a 12 años”, el Lic. Horacio Anselmi “Impacto del Deporte sobre la conducta Humana” y la profesora Nancy Ojeda, Prof. de Ed. Física, con un marco experimental de más de 20 años en el patio. Por su parte la Prof. Paula Magalí Falvo habló de “La Generación ALPHA y su relación con el deporte” y el Dr. Raúl Supital “Higiene Postural y Ergonomía en el ámbito escolar”. En el cierre estuvo presente la Lic. Débora Rodríguez “Practicas saludables de la actividad física” y Yamila Grarate con la presentación del manual de Educación Física.