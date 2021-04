Franco Flexas: "consulten a mis novias anteriores qué clases de persona soy"

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, brindó su mirada sobre el femicidio de Analía Maldonado y dijo que “el asesinato de Analía ha marcado a toda nuestra comunidad, tiene que haber un antes y un después de este hecho. Desde el primer minuto de conocida la desaparición de Analía, aportamos a la justicia todo lo que teníamos en nuestro poder: imágenes de cámaras de seguridad y personal humano para que este caso se lograra resolver pronto”.

Sobre el femicida, Flexas dijo en Radio Viamonte que "Samuel Llanos ingresó a trabajar en el municipio en 2013, en el gobierno anterior a mi gestión. Nosotros nunca hubiéramos tomado a alguien que tuviera causas desde 2008, y fue por tener causas que no le renovamos el contrato durante mi mandato”. Respecto de las marchas que se hicieron en la ciudad, el intendente puntualizó que “puede charlar con la familia, una familia muy dolida, justamente para contarles que respetamos su opinión sobre las marchas, y es por eso que no participamos de ellas. Si una familia dolida había tenido la visión ante la situación sanitaria de pedir que nos cuidáramos del COVID-19, cómo iba yo a estar al frente de una marcha solo para hacerme el político, un político toma decisiones razonables que no pongan en peligro a toda la población”.

“Nosotros, en nuestro gobierno, trabajamos todos los días para generar verdaderos cambios culturales. Como ustedes saben, mi gabinete está formado por mayoría de mujeres, que no están conmigo por ser mujeres solamente o por cupo, están por su capacidad”, señaló el intendente de Viamonte, al tiempo que añadió: "también creamos una Oficina de Género para estar cerca de las y los que sufren violencia, con personal formado para ayudar y visibilizar lo que ocurre en nuestra sociedad y brindarles todas las herramientas”.

Por otro lado, el jefe comunal dijo que “toda manifestación en redes sociales que falten a la verdad, que no son lo que ahí escriben, tampoco es justicia. Si hay una causa sobre mi persona, no estoy habilitado para hablar de ella, lo que sí puedo decir es que las acciones de las personas violentas se repiten en el tiempo. Consulten a mis amigas o novias anteriores sobre qué clase de persona soy. Mi vida habla por mí. Ojalá con el tiempo pueda hablar sobre la situación con la madre de mi hija, pero está mi hija en el medio, y las situaciones de familia son complicadas”.

“Siempre trabajaremos para que todo violento este preso, como tiene que estar y para que las mujeres no se sientan solas por culpa del machismo”, puntualizó el jefe comunal en la entrevista realizada en Hora 11 por la 88.1, Radio Viamonte.