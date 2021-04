Vanina Lisazo: "Llanos va a morir en la cárcel"

La fiscal Vanina Lisazo, vecina de Los Toldos, barría la vereda de su casa cuando le informaron que habían denunciado la desaparición de una mujer en el pueblo. A pesar de no estar de turno, agarró su bicicleta y fue a la Fiscalía para ponerse a disposición y ayudar en la búsqueda. "Fueron días muy duros, hubo desesperación para encontrarla a ella, por la experiencia que tenemos nos dimos cuenta de que había pasado algo malo, quiero destacar el trabajo que se hizo", indicó la fiscal en diálogo con Radio Viamonte.

La cronología de los hechos

"Primero fuimos al campo a buscarla porque teníamos el dato de que el auto había salido hacia la zona de San Emilio. Cuando terminó de trabajar la Policía Científica en la casa, vimos que todo el piso estaba lavado pero había manchas de sangre en la pared y en el marco de la puerta", dijo Lisazo y agregó que "notamos que había habido fuego extraordinario, combustionó muchos elementos para poder quemar el cuerpo, eso lo habría hecho entre las 3 y 4 de la madrugada del domingo".

En cuanto a la noche previa, Lisazo contó que "ellos estuvieron comiendo en Barbarie, él empezó a tomar, ella discutió con él porque no quería que tomara y eso se trasladó a la casa. Además de los golpes hubo estrangulación, luego la quemó para intentar deshacerse del cuerpo" y agregó: "Llanos es un narcisista, se ama, de ahí en adelante nada ni nadie le importa. No es de esas personas que pueden hacerse daño a sí mismas, sabíamos que no se iba a suicidar. A pesar de haber planificado, no tiene un alto coeficiente intelectual".

"Buscamos por las cunetas que teníamos a la vista, con patrulleros, nos repartimos en una zona delimitada. No encontramos nada. Después un vecino de Los Toldos que tiene campo en San Emilio aportó un dato fundamental, fuimos con los perros, y ahí encontramos", dijo Lisazo y añadió: "se puede condenar sin tener cadáver pero tenerlo da un poco de paz a esa familia, la familia de Analía quería poder enterrarla, eso le manifestaron al fiscal Alvite Galante".

"Fallan las leyes, falla el sistema judicial"

Vanina Lisazo aseguró que Llanos va a cumplir la condena: "lo más probable es que sean 50 años, con cuarenta que tiene veo difícil que salga a los 90 de la cárcel, va a morir adentro. Es reincidente y eso habilita al fiscal a pedir los 50 años, no va a tener beneficios de buena conducta, ni libertad condicional".

"El culpable de lo que le pasó a Analía es Llanos, no la Justicia en general, llega un punto en el que no podemos detener previamente al femicida, nosotros también sentimos el desamparo, tenemos que hacernos cargo de más de 700 denuncias de violencia de género por semana con dos trabajadores que tenemos, con dos instructores".