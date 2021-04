Samuel Llanos se negó a declarar

Samuel Llanos, acusado de golpear, estrangular y calcinar a su pareja Analía Llanos, se presentó esta mañana ante el fiscal José Elías Alvite Galante pero se negó a declarar y será trasladado a una Unidad Penal.

El cuerpo de Analía Maldonado presentaba golpes en la cabez, murió estrangulada y fue calcinada postmortem, según los resultados de la autopsia; mientras que su pareja, el fisicoculturista detenido por el femicidio, será imputado por “homicidio doblemente calificado” y "robo". “Los detalles, las consideraciones y las conclusiones preliminares y ad referéndum de las peritaciones complementarias solicitadas, que los profesionales resumen en el precario de autopsia, indican que se trata de restos calcinados de un cuerpo de sexo femenino, a quien la Instrucción identifica como Analía Cecilia Maldonado”, indica el reporte.

La primera apreciación informada por los forenses es que tenía golpes en el cabeza pero que estos no fueron mortales, sino que fue la compresión en el cuello lo que presuntamente le provocó la muerte. Los forenses también concluyeron en su informe preliminar que "no existen elementos evaluables que permitan determinar el horario de la muerte" y que “en el análisis del interior de la tráquea se descartó la presencia de negro de humo” (un signo en los pulmones de quienes aspiran humo), lo que indica que la víctima no respiraba y ya había muerto cuando quemaron sus restos.