Samuel Llanos tenía siete denuncias previas

Mientras se avanzaba en la búsqueda de Analía Maldonado (40) y su novio Samuel Llanos (40), en la ciudad de Los Toldos empezaron a conocerse testimonios de otras mujeres que habían sido parejas del hombre y que aseguraban haber sido víctimas de maltrato y abuso. También se supo que Llanos tenía siete denuncias previas por lesiones, violencia y abuso sexual. Horas después, el cuerpo de Analía apareció calcinado en un camino rural y, avanzada la tarde, atraparon a Llanos en un hotel céntrico de Luján.

Llanos es fisicoculturista, dueño de un gimnasio y había sido empleado municipal: se desempeñaba como personal de tránsito hasta que anularon el contrato después de conocerse las denuncias de sus ex parejas. Una de ellas es Antonella, que estuvo en pareja con Llanos durante dos años y, en diálogo con TN, aseguró que "Me trataba mal delante de la gente, me humillaba. La última denuncia la hice porque vino a mi casa a querer pegarme. Me sentí sola porque fui a la comisaría y me dijeron que era un violento pero quedó ahí". En tanto, las amigas de Analía notaban que ella, en los últimos días, no se encontraba bien y que estaba envuelta en una relación violenta.

Las denuncias

La primera denuncia contra Llanos data del 10 de diciembre de 2009, cuando intervino la fiscalía N° 9 de Junín y el Juzgado de Paz de General Viamonte. Un año después, el 17 de diciembre de 2010, la madre de su hija lo denunció por hurto y violencia doméstica, en esa causa intervino la fiscalía N° 4 y, otra vez, el juzgado de paz de General Viamonte. La tercera fue en julio de 2012, nuevamente por violencia de género. En mayo de 2016 volvió a intervenir la Fiscalía N° 9 por lesiones leves y violencia familiar, y también en enero de 2017 en la que intervino la UFI 6, siempre respondiendo al Juzgado de Paz de General Viamonte. Días después, otro familiar volvió a denunciarlo por violencia familiar.

En marzo de 2017 volvió a tener una causa en su contra, esta vez por abuso sexual, con intervención de la UFI 6 y el mismo juzgado. Todas estas denuncias fueron registradas como "infracción a la ley 12569". La última denuncia tiene fecha del 8 de febrero del 2020 y fue hecha por un familiar, por lesiones graves y violencia familiar.