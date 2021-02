El secretario de Salud explicó los motivos de su renuncia

En la tarde de este miércoles presentó su renuncia el secretario de Salud de General Viamonte, Santiago Catalán Pellet. A partir de ahora, el cargo será ocupado por Carolina Martínez, funcionaria que se desarrollaba como subsecretaria de salud y que ahora tendrá la máxima responsabilidad en el desarrollo de las políticas sanitarias del distrito.

El Dr. Pellet, a cargo de la cartera de salud hasta la jornada del miércoles 17, dejó una carta explicando los motivos de su renuncia: “vecinos, colegas y equipo, por la presente notifico, con gran pesar, mi renuncia indeclinable como secretario de Salud del Municipio de Gral. Viamonte, cargo que ocupo desde 2017. Agradezco la oportunidad y la confianza brindada por el intendente, Franco Flexas, para llevar adelante transformaciones tan profundas (y tan necesarias) en el sistema de salud de este pueblo tan querido. Durante mi paso por la gestión logramos realizar cambios positivos y trascendentales en la calidad de atención hospitalaria, con la mirada puesta en la infraestructura, el recurso humano, modernización y ampliación de servicios para el vecino".

En otro tramo del texto, Catalá Pellet señala que "es imposible no reconocer la sanción de la Ley 27.610 de Interrupcion Voluntaria del Embarazo como causa de mi renuncia. Esta ley obliga a las autoridades del sistema público de salud a tomar medidas que van absolutamente en contra de mis convicciones y atentan contra el juramento que hice el día en el que me recibí. Respeto profundamente a quienes piensan distinto, mi intención es generar puentes y no controversias, trabajaré siempre en el desarrollo de políticas que contemplen a los niños por nacer y el acompañamiento de la mujer embarazada".

"Soy una persona que siempre respetó la ley, por eso me sumo a la decisión de otros colegas de la Provincia que comparten mi cargo, de no obstaculizar la implementación de la nueva ley y hacer paso a un costado. Agradezco al equipo de la secretaría que me acompañó: Carolina Martínez, Guillermo Liffourena y Florencia Adamini. Con ellos logramos la organización hospitalaria, servicios médicos de calidad, nuevas habitaciones y camas en el Hospital, incorporación de espacialidades y hasta un servicio de asistencia integral para los adolescentes (CASIA) con el que logramos disminuir los embarazos en ese grupo etario", expresa Catalán Pellet.

Por último, señala que "fue un honor compartir estos años con el equipo de gestión de Franco, que además de trabajadores comprometidos demostraron ser excelentes personas. Gracias vecinos de General Viamonte por el cariño diario. Con aciertos y errores trabajamos todos los días para lograr tener un sistema de salud de calidad para los más vulnerables”.