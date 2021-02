Proponen una jornada de “pura vida con la naturaleza”

Se apunta a que los vecinos, en este contexto de pandemia, puedan pasar un día diferente rodeados de árboles y actividades al aire libre en el Parque Balneario.

En diálogo con Radio Viamonte, la directora de Deportes, Teresa Luberriaga, señaló que “muchos mayores estamos perdiendo el ejercicio de creer en los espacios naturales que tenemos, pensando en eso y empezando por los chicos, que son quienes nos enseñan muchas cosas, vamos a proponer jornadas de entre las 16 y las 00, en las que va a haber un cupo de inscriptos y vamos a realizarlas con profesores de educación física y con muchas actividades”.

“A través del juego, vamos a abordar la orientación, los primeros auxilios, las construcciones de refugios, de juegos, sketchs, fogón, todo lo que hacemos en un campamento pero sin pernoctar”, dijo Luberriaga y agregó que “está destinado a chicos de 8 a 14 años. "Vamos a armar burbujas con la inscripción previa, va a haber espacio para todos los interesados en distintos días. Vamos a abordar también el tema de medidas de higiene, tan importantes en la actualidad”.

En otro tramo de la entrevista, la directora de Deportes destacó que “todo lo que se aprende a través de un juego no se olvida y es más fácil aprehenderlo, es más práctico, les queda para siempre, la verdad es que no hay que olvidarse de la vida en la naturaleza”. Y agregó: “Los chicos están conectados con la tecnología porque no tienen opciones, no se las generamos. Muchas veces, cuando íbamos a algún lado, veíamos que un chico corría a otro y hoy, para que se queden quietos, les damos el celular”.

“Lo único que nos va a proteger del COVID-19, hasta que tengamos la vacuna, es la actividad física y la vida al aire libre. Supimos que la solución no era quedarse en casa sino tener defensas, buena alimentación y actividad física. En esta jornada vamos a hablar de qué comer, incluso, los chicos van a preparar su comida”, dijo Teresa y agregó que “están invitados todos los chicos del Distrito, de todos los pueblos, lo único que no hacemos transporte porque no está permitido”.

Podrán participar todos los chicos de entre 8 y 14 años de esta aventura en el bosque. El encuentro se desarrollará el jueves 18 de febrero, a las 16, y los interesados podrán inscribirse por WhatsApp al 2355 642167.