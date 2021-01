En la semana llegarían al Distrito las vacunas contra el coronavirus

La subsecretaria de Salud, Carolina Martínez, en declaraciones periodísticas, se refirió al arribo al Distrito de la vacuna contra la Covid-19.

Manifestó que las últimas novedades indican que supuestamente la semana próxima estarían llegando las vacunas a General Viamonte.

El lunes último, 28 de diciembre, se distribuyeron a todas las provincias, pero en este distrito todavía no se recibieron las dosis.

“Aún no tenemos la información exacta sobre cuántas dosis vamos a recibir, pero estamos viendo que en algunos de los municipios llegaron 450 dosis. La vacunación no es obligatoria”, aclaró.

En este sentido, dijo que en primer término se inoculará a quienes tienen mayor exposición, que es el personal de salud, luego a adultos mayores y a las personas entre 18 y 60 años con factores de riesgo; asimismo personal esencial como fuerzas de seguridad, docentes, etc., pero aclaró que todavía no se tiene un cronograma de vacunación para las personas que no sean trabajadores de la salud pública y privada.

Apuntó que el municipio ya tiene un registro interno para saber cuántas personas de la salud publica y privada podrían vacunarse en esta primera etapa, las cuales pueden anotarse en el vacunatorio municipal o a través del link: www.vacunatepba.gba.gob.ar, para recibir su turno.

“En el municipio tenemos 216 empleados entre médicos, enfermeras, personal de limpieza y demás; en establecimientos privados, hay entre 30 y 35 empleados, sumando también a farmacéuticos y demás, totalizan unas 300 personas que podrían vacunarse en Viamonte en esta primera etapa”, explicó Carolina Martínez.

Respecto a la cantidad de casos positivos que se conocieron en los últimos días, la funcionaria aclaró que durante varios días el laboratorio no venía funcionando y el 30 de diciembre recibieron todos los resultados juntos.

Dijo que en promedio se estaban registrando de 4 o 5 nuevos casos diarios, pero cree que en las próximas semanas va a haber un aumento de las infecciones por Covid-19.

Al respecto, el intendente Franco Flexas aclaró que las vacunas que llegarán al hospital del municipio son solo para personal de la salud. Para el resto de la población que se contempla vacunar, el cronograma de vacunación será dispuesto por la provincia de Buenos Aires en determinados lugares, como pueden ser sedes en escuelas. En Viamonte se estima que se vacunará en la Escuela Normal y posiblemente en Baigorrita.

El jefe comunal hizo estas declaraciones para que el resto de la gente del Distrito no vaya al vacunatorio del hospital, ya que solo estará afectado el personal de la salud.

Un médico

El médico Leandro Teilleri trabaja en el Hospital Piñero de Capital Federal y el hospital de San Vicente y es el primer toldense en aplicarse la vacuna Sputnik V contra la Covid-19, luego de que el martes último se diera inicio a la vacunación.

Cabe mencionar que el doctor Teilleri es especialista en Oncología y jefe de Emergencia en el Hospital de San Vicente.

“Hay mucho personal de salud infectado. La mitad de mis compañeros se infectó y algunos han muerto”, acotó.