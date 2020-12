Tres días de duelo por la muerte de Bartoletti

Por el fallecimiento del exintendente de General Viamonte, Juan Carlos Bartoletti, se decretaron tres días de duelo (28, 29 y 30) de diciembre en el partido.

"Considerando que Juan Carlos Bartoletti ha tenido una reconocida trayectoria en la función pública, siendo electo como intendente durante cuatro períodos, siendo una persona destacada por su actuación pública y compromiso con la comunidad. El departamento ejecutivo manifiesta sus condolencias y acompaña en el dolor a sus familiares y amigos", señalaron desde el municipio.

El mensaje de Flexas

"El último caudillo peronista. Hoy es un día de duelo para todo el distrito porque uno de nuestros líderes se nos fue. Quien ha sido elegido 4 veces por su pueblo no hay dudas que lo representó, que vio en él cosas de nosotros mismos. Siempre se destacó por su llegada a la gente, su carisma. Y era así, por eso la mañana y la tarde no se cortaban hasta que no daba más. Por eso el reclamo permanente de su familia que tuviera horarios, que no viviera para la municipalidad. Reclamo que escuchó y que en el 2014 les dio tranquilidad. Así pudieron disfrutar de nuevo al marido, papá y abuelo Juan Carlos y él pudo sonreír con los suyos. Nada calma el dolor de una pérdida, solo se apacigua con el tiempo. Quedan en la memoria los momentos vividos con intensidad.

Le agradezco a tu familia el tiempo, las amarguras, las alegrías que debieron tener que pasar por ocupar ese cargo. Se fue Juan Carlos. Y también se fue "Juanca" el último caudillo peronista de la tierra de Eva. Gracias por todo lo que le dejaste a tu pueblo y en su nombre te agradezco todo lo vivido.

Mis condolencias a la familia, amigos, conocidos y a todo el pueblo de General Viamonte. Que descanse en paz Intendente!!!"