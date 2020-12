Proponen que el radicalismo decida su lugar dentro de Juntos por el Cambio

“Hay una propuesta encabezada por Melchor Posse, con el acompañamiento de Martín Loustou, Federico Storani, Juan Manuel Casella y muchísimos dirigentes más dentro del radicalismo que queremos tirar para el mismo lado, decidir en conjunto y no esperar la decisión del PRO", afirmó Franco Flexas, intendente de General Viamonte, en declaraciones periodísticas.

El jefe comunal analizó en diálogo con Cuarto Político las elecciones internas del radicalismo de marzo de 2021.

Uno de los puntos que consideró es la importancia de las PASO y que estas sean por boleta única para que "todo candidato que quiera presentarse en un partido político lo pueda hacer en las mismas condiciones", dijo.

Internas

Para Flexas hay una demanda de toda la sociedad de que el radicalismo ocupe otro lugar dentro de Juntos por el Cambio, por lo cual en marzo se definirá el posicionamiento del partido en la provincia de Buenos Aires, respecto a Juntos por el Cambio.

Aclaró que además de la propuesta encabezada por Melchor Pose había una que impulsaba la continuidad de las actuales autoridades partidarias, “que siguen en este camino de furgón de cola del PRO”.

"En marzo no solamente se define cuál es el futuro del radicalismo, sino cómo va a llevarse adelante la alianza de Juntos por el Cambio y es fundamental para determinar lo que viene. Lamentablemente, se lleva a cabo en contexto de pandemia, que nos impide el contacto mano a mano con los afiliados, pero de todas maneras estamos confiados de que podremos triunfar y poner al radicalismo donde debe estar y nunca debería haber dejado por una posición de acompañamiento", señaló Flexas.

Respecto a la viabilidad de las PASO, el dirigente aseguró que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias llegaron para quedarse. “El único tema es que debería hacerse con boleta única porque el sistema de boleta papel permite todavía que las juntas electorales de los partidos no hagan democrático el sistema".

“Para que las PASO sean efectivas y que ocupen el lugar que deben ocupar, deben ser con boleta única y que todo candidato que quiera presentarse en un partido político lo pueda hacer en las mismas condiciones que el resto", afirmó.