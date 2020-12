La Casa Museo Eva Perón abre sus puertas

La Casa Museo Eva Perón de Los Toldos vuelve a abrir sus puertas bajo estricto protocolo sanitario. La apertura está prevista para el sábado 26 de diciembre a las 10 de la mañana. El espacio permanecerá abierto de miércoles a domingos de 10 a 12 y de 18 a 20. En tanto, el viernes 1 de enero permanecerá cerrado. En diálogo con Radio Viamonte, el director Julián Piñero dijo que "era muy triste ver al museo cerrado, tuvimos que reacomodar algunas cosas y estamos listos para volver a abrir".

"En principio no va a haber turnos, eso lo vamos a evaluar en relación a la cantidad de gente que vaya", dijo Piñero y agregó que "tampoco va a haber grupos escolares ni contingentes, sí visitas individuales o grupos de convivientes". En tanto, el director del museo dijo que "el barbijo va a ser obligatorio, no más de dos personas a la vez por sala, salvo que sea una familia, y se dejará un tiempo en cada sala para ventilar, el recorrido no va a ser guiado."