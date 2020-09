Covid-19: médicos toldenses trabajan de manera voluntaria desde sus lugares de residencia

La médica infectóloga Mariquena Ruiz coordina el equipo de profesionales voluntarios que realiza el seguimiento remoto de personas contagiadas en el distrito de General Viamonte. Aseguró que “no hay distancias para atender a un paciente aislado”.

En las últimas semanas, alrededor de veinte médicos y estudiantes de medicina oriundos de Los Toldos se agruparon para colaborar de manera voluntaria con la situación epidemiológica en el Distrito con la atención telefónica y, de esta manera, descomprimir la labor de los profesionales de la salud del pueblo que, día a día, ponen el cuerpo para atender a pacientes infectados con Covid-19.

La médica infectóloga Mariquena Ruiz es oriunda de General Viamonte, actualmente vive en Capital Federal, trabaja en el Hospital César Milstein -el hospital central de PAMI- y en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Muñiz. Ella fue quien tomó la iniciativa y en diálogo con Radio Viamonte relató cómo surgió la posibilidad de sumarse al equipo de trabajo.

"Hablo con mi papá y con mi mamá todos los días, ellos me empezaron a contar que había cada vez más casos en Viamonte y me propuse hacer algo, sumarme desde algún lugar. Acá yo hago seguimiento remoto de pacientes con Covid todo el tiempo, la telemedicina está en auge porque muchos pacientes, al estar aislados, tienen que tener seguimiento por teléfono", contó Mariquena y agregó que "entendí que, con esta modalidad, no había distancias, que atender a un paciente que vive en Capital Federal y otro que viva en Los Toldos era lo mismo entonces me propuse colaborar y hacer algo, hablé con Santiago Catalán Pellet, me puse a disposición, le dije que podía hacer seguimiento de pacientes por teléfono y le comenté que podía decirle a más médicos que estuvieran distribuidos en distintas ciudades".

Por otro lado, Mariquena Ruiz apuntó "Estamos todos muy atareados, trabajando mucho, cuando empecé a contactar a más de veinte personas, la mayoría me dijo que sí, fue una hermosa sorpresa; me imaginé que me iban a decir que estaban ocupados y sin tiempo, es lógico", y agregó: "Quiero aclarar que somos voluntarios, no estamos cobrando por hacer este trabajo, lo único que podemos es regalar al pueblo nuestro tiempo, por el amor a nuestro lugar, ahí está la gente que nos educó, que nos ayudó a desarrollarnos, a ser profesionales".

"Somos veinte personas, doce médicos y ocho estudiantes que están a punto de recibirse, con pocos finales para rendir. Me sorprende la buena predisposición que encuentro todos los días, yo coordino el grupo de voluntarios y cuando les paso un caso, enseguida contestan para tomarlo", comentó Mariquena y añadió "Quiero llevar tranquilidad a la gente porque cuando me contacté con el secretario de Salud, Santiago Catalán Pellet, me encontré con un equipo de punta, que nada tiene que envidiarle a los equipos médicos de las grandes ciudades, están muy bien organizados para hacer la contingencia de la enfermedad. Solo ayudamos un poco con el apoyo telefónico, pero están muy bien organizados allá".

"La especialidad de Infectología tomó relevancia este año pero, más allá de esta pandemia, nosotros los infectólogos tenemos muchos desafíos, como el dengue en el verano y distintas epidemias que nos ocupan", contó Mariquena sobre su trabajo y, para finalizar, indicó "Quiero decirle a la población joven que sigamos cuidándonos, que de esta manera cuidamos a nuestro padres y abuelos, ellos son los pacientes de riesgo".

Profesionales y estudiantes voluntarios

Mauricio Basso (médico pediatra), Lautaro Ledesma (médico traumatólogo), Martín Molina (residente de Anestesiología), Santiago Cóppola (residente de Cardiología), Celeste Prado (psiquiatra), Mariquena Ruiz (infectóloga), Fernanda Petteta (anestesióloga), Germán Bongianino (residente de Traumatología), Ángeles Madero (médica Clínica), Marco Severini (médico Clínico), Alejandro Ibarzabal (Medicina Familiar), Claudina Ibarzabal (médica), Facundo Garrigos (estudiante de Medicina), Albertina Montaño (estudiante de Medicina), Agustina Rey (estudiante de Medicina), Andrés Maffeo (estudiante de Medicina), Ignacio Ariguel (estudiante de Medicina), Micaela Rosas (estudiante de Medicina), Coralí Otermin (estudiante de Medicina), Betiana Martin (médica cardióloga).

Aplicaron el Detectar en Viamonte

A través de una iniciativa del Gobierno local y el Gobierno provincial, se llevó adelante el Plan Detectar en Los Toldos; se trata de una búsqueda activa territorial de personas con síntomas de Covid-19, que luego se hisopan: DetectAr busca encontrar casos de coronavirus y frenar contagios. El operativo estuvo presente en el barrio Eucaliptus de Los Toldos, lugar donde se manifestó la mayor cantidad de casos positivos desde el inicio del brote pandémico en General Viamonte. En este marco, 24 manzanas fueron seleccionadas tras evaluar la geolocalización de los casos confirmados.

El dispositivo funcionó a partir de las 9 de la mañana del último miércoles, visitando los hogares de vecinos, haciéndoles una entrevista puerta a puerta. veintiocho personas salieron a la calle, entre ellos voluntarios e integrantes de la Secretaría de Salud del Gobierno municipal y de Región Sanitaria Tercera que visitaron 220 domicilios. Al final del recorrido solo de detectó un caso sospechoso, el vecino fue hisopado en la ambulancia que se acercó hasta el domicilio. La pandemia hizo que muchos vecinos no se acerquen a realizar sus chequeos y esto disminuyó la salud integral de la comunidad. Por eso, en las visitas domiciliarias también se realizó una encuesta para conocer controles de embarazos, detectar vacunación incompleta y hasta enfermos crónicos que habían abandonado su visita de rutina al médico.

Dos vacunadoras de Región Sanitaria Tercera aplicaron la vacuna antigripal para adultos y Prevenar 13 (50 dosis totales). Durante las visitas domiciliarias se contó con el apoyo médico del Dr. Santiago Catalán Pellet (secretario de Salud local), Dr. Jorge Herce (director de Región Sanitaria tercera) y el Dr. Fernando Mozún (infectólogo del hospital local).