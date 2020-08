Flexas: “Apuntamos a que el brote se corte acá para contener la situación”

General Viamonte atraviesa su momento más difícil desde el inicio de la pandemia, se encuentra entre los distritos con mayor número de casos positivos de Covid-19 y las autoridades sanitarias intentan contener el brote por conglomerado.

En diálogo con Democracia, el intendente Franco Flexas se refirió a la situación sanitaria y aseguró que, por el momento, no cerrarán actividades económicas.

- ¿A qué cree que responde la situación sanitaria que atraviesa Viamonte hoy?

- La situación que atravesamos hoy en Viamonte se da por todo lo que pasó en nuestro Distrito los meses pasados. Al no tener casos, la gente empezó a regresar a su vida normal, entonces, cuando llegó el primer caso se expandió muy rápido. Hoy vemos que los contagios se dan en reuniones sociales y de amigos. Les tocó a diferentes personas de distintas familias, a su vez, contagiaron a su grupo familiar y a otros. Así que por eso se da el caso de crecimiento. La mayoría de los casos, el 90%, tiene nexo con otros, por eso aún se trata de brotes, sabemos de dónde vienen, cómo ha circulado en cada uno de los contactos. Por eso tomamos medidas más restrictivas, para cerrarlo acá. Hoy hay muchas personas aisladas y de ellas depende que esto se termine acá, seguramente haya más positivos en la familia pero se apunta a que se corte.

- ¿Se advierte una actitud diferente de la gente?

- Se nota mucho que hay menos circulación, la gente está mucho más en su casa, creo que han tomado conciencia de que lo que pasa es real y más porque tuvimos un caso fatal. Hubo una chica internada de 30 años, estuvo complicada, ahora por suerte está mucho mejor, esta enfermedad puede complicar a personas de cualquier edad. Si bien mucha gente le está perdiendo el miedo a la enfermedad, se dan cuenta cuando le pasa a un conocido. Esa va a ser la realidad con la que tenemos que convivir.

- ¿Tienen previsto cerrar más actividades?

- No hemos visto transmisión de virus en actividades económicas, a lo sumo algún caso, entre empleados, por no respetar distancias o compartir el mate, pero no relación dueño cliente o empleado empleador, no se ha visto contagio en la persona que va a comprar. Entonces, no creemos necesario cerrar actividades. El contagio se da en el ámbito familiar. La parte médica la llevan el director del Hospital y el secretario de Salud con la Región Sanitaria. Tenemos que tener todo preparado para que haya capacidad de internación. Estamos por habilitar el lugar extrahospitalario, estamos diariamente viendo cómo avanzan los casos y trabajando en estrategias para contener esta situación.

- ¿Había anticipado que el pico de contagio llegaría al interior una vez estabilizado el AMBA?

- Era muy probable que ocurriera que el virus se diseminara en el interior después del pico en el AMBA, porque nosotros íbamos a estar recibiendo más gente que viaja para allá, era más factible que se contagiaran y lo trajeran. Y nosotros acá, más relajados por tener casos, íbamos a contagiarnos. Así ocurrió lamentablemente. Pasó lo que pensaba. Pero fueron muchos meses de estar encerrados y la gente no aguantaba más.

- ¿Cuál es su estrategia para mantener la calma en la comunidad?

- Desde el primer día decidí comunicar yo toda la situación y, cuando estamos bien, abrir las actividades al máximo posible. La gente necesitaba salir y entendieron que había un compromiso que tenían que asumir ellos, ahora les pido que estén adentro y ellos van a entender que es por algo. En ese vínculo que tengo con la gente creo que es por donde se tiene que entender. Es muy larga la pandemia y la gente no puede estar permanentemente encerrada. Apelo a que, en este espacio de intercambio, ellos sepan entender cuándo se puede y cuándo no.