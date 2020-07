Alberto Suárez, el perito toldense experto en el dibujo de rostros

El toldense Alberto Suárez tiene 53 años y, a lo largo de su carrera, se desempeñó en distintas especialidades criminalísticas en la Policía Científica. En 2015 se retiró, luego de treinta años de servicio, y actualmente trabaja en la Consultora Integral de Seguridad.

Allí continúa realizando pericias con la técnica que cautivó su interés y que cuenta con pocos profesionales en la Argentina y el mundo: el dibujo de rostros a mano alzada.

Esta pericia es solicitada por la Policía y la Justicia para investigar casos de personas desaparecidas o que faltan de sus casas, como así también para identificar la cara de un homicida, un ladrón, o bien, reconstruir un rostro mutilado o en estado de putrefacción para que sea identificado a través de ese dibujo.

Cada uno de los rostros que dibuja Alberto Suárez está hecho con un lápiz óptico sobre una tablet y el especialista asegura que, a la fecha, no hay tecnología que supere la mano del hombre, que incluso el dibujo tiene mayor fidelidad que una fotografía.

En diálogo con Democracia, Suárez brindó detalles respecto de la elaboración de identikits, de proyecciones de edad y de la reconstrucción facial de cadáveres. A su vez, recordó la intervención que tuvo en el caso de Sofía Herrera, la pequeña que desapareció cuando tenía 3 años y 8 meses y que ahora estaría por cumplir 16.

- ¿Qué particularidades tiene el dibujo de rostros?

- De todas las especialidades criminalísticas en las que me desempeñé, la que más me gustó siempre fue la del dibujo de rostros. Hay escasos técnicos profesionales en el país y el mundo porque es muy difícil hacer lo que vulgarmente conocemos como un identikit, es una práctica que se tiene que realizar en un tiempo de entre 8 y 15 minutos, no es fácil encontrar personas que sepan dibujar y que tengan el abordaje correcto de una víctima o un testigo como para obtener los datos necesarios para traducirlo en un papel en tan poco tiempo. A su vez, el dibujo de rostros tiene muchas incumbencias: he hecho reconstrucciones faciales de cadáveres mutilados, he dibujado joyas, mejorado imágenes de un video para obtener la cara de un ladrón y, actualmente, estoy trabajando en proyección de edad para la Consultora Integral de Seguridad, cuyo titular es el licenciado Walter Duarte.

- ¿Desde qué lugares requieren sus servicios?

- Tenemos pedidos y consultas de muchísimos países de América y de otros continentes. Actualmente estamos haciendo pericias para México, tenemos pedidos de Ecuador, Colombia, Estados Unidos, entre otros. Nosotros, cada vez que tomamos un caso, lo abordamos de manera interdisciplinaria. Cada especialidad aporta su granito de arena para obtener el rostro.

- ¿Qué elementos hay que reunir para hacer una proyección de edad?

- En la proyección se tienen en cuenta muchos factores: se piden fotos a los familiares, de distintas etapas si las tienen, de la mejor calidad posible. Pedimos fotos de los padres porque siempre hay una transferencia de rasgos. Cuando tomamos casos de adultos, no tenemos buenas fotografías de padres. Se hace una proyección de lo que sería el envejecimiento de forma natural, hay muchas cosas que uno no puede adivinar: si tiene escaso peso o sobrepeso, el color del pelo, de la piel, si está en un lugar cálido, frío, todos los tejidos y músculos se modifican y se adaptan al lugar donde vive. Para hacer una proyección se hace un estudio profundo de la parte ósea, muscular y de tejidos. Es variado el lugar desde donde se aborda. No utilizamos software automatizado para hacerlo, nosotros descartamos las aplicaciones de teléfonos porque no tienen rigor científico ni técnico. No hay tecnología que supere la mano del hombre.

- ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una proyección de edad?

- Una proyección puede tardar entre un mes y cinco meses, depende de la complejidad. Hace unos días entregamos un peritaje para México, de un chico que desapareció cuando tenía 21 y hoy tendría 26. Me llevó dos meses hacer la proyección. Actualmente estoy trabajando en un caso de una nena que la robaron cuando tenía once meses y hoy tendría once años; esa pericia tal vez me lleve cinco meses porque es mayor la complejidad. Muchas veces también depende de la celeridad con la que recibimos el material.

- La intervención en el caso de Sofía Herrera tuvo un sentido especial para usted.

- Todos los casos son especiales y sensibles. A lo largo de mi carrera policial, hubo muchos esclarecidos por el dibujo, no solo en la provincia de Buenos Aires sino en otras también, porque esta es una herramienta muy eficaz en la investigación. Siempre digo que el caso de Sofía Herrera me quedó pendiente al retirarme, uno da todo lo que tiene por esclarecerlo, uno imagina el dolor de la familia. Siempre estuve pendiente de ese caso, de hecho, hace unos días hablamos con la mamá y le propusimos regalarle una nueva proyección del rostro de Sofía, los cambios podrían ser notorios a esta edad, hoy tendría 16 años. Pero eso está sujeto a las decisiones judiciales y de su familia. Ojalá se haga. Es difícil buscarla sin tener una imagen actualizada. El caso de Sofía Herrera conmueve en especial porque ocurrió, prácticamente, en el fin del mundo, en una isla, en un lugar muy alejado, donde no es fácil entrar y salir, tuvo mucha intervención mediática.

- Los especialistas en Photoshop aseguran que todo puede retocarse, menos la mirada.

- Eso ocurre porque el globo ocular alcanza un desarrollo a una edad corta, es uno de los órganos que no sigue su evolución en comparación con los demás músculos, que empiezan a perder tonicidad con el tiempo. Los ojos pueden cambiar el color pero nunca se pierde la mirada. En cada dibujo que hago, la familia siempre se detiene en la mirada, tiene una carga emocional muy importante.