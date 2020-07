Colocaron una carpa para ordenar el ingreso a la guardia del Hospital Municipal

Ahora los vecinos que llegan a la guardia del Hospital son atendidos por personal de salud en la nueva carpa sanitaria, donde se les controla la temperatura y los síntomas compatibles con COVID-19, para poder derivarlos a los lugares específicos de atención.

Con este nuevo control se estará bajando el riesgo de un posible contagio por coronavirus en la institución.

Es importante saber que el acceso al hospital será primero por la Carpa (Guardia del Hospital).

Dos guardias

En cuanto a la atención del problema de salud del vecino, hay dos guardias en el Hospital Municipal de Viamonte. Una es para los pacientes que tienen fiebre o enfermedades respiratorias (neumonía, gripe, COVID, etc.) y la otra para el resto de enfermedades o traumas (fracturas, infecciones, etc.).

Para que en cada una de esas guardias no se mezclen se montó la Carpa de Guardia en la que la enfermera revisa a la persona y la deriva a la guardia que corresponda.

Esto es para evitar contactos innecesarios ante la posibilidad de que una persona asista al hospital y tenga coronavirus.

El secretario de Salud, doctor Santiago Catalán Pellet, a través de las redes sociales y la prensa hizo saber que "la carpa es el lugar donde una enfermera va a hacer el triage, es decir, la selección de pacientes según la gravedad, así se distribuye el tiempo de espera. El triage hoy se ve reducido a lo que es el coronavirus Covid-19, no podemos permitir que ingrese a la guardia un paciente con fiebre y tos y esté junto a alguien que llega, por ejemplo, con dolor de espalda".

"Según el protocolo del ministerio de Salud, se hace un triage pre-hospitalario para que la enfermera tome la temperatura y haga preguntas y, si es un paciente febril respiratorio, va a un lugar distinto que la guardia general. Es una especie de control previo para diferenciarlos. Si cumple el criterio de febril respiratorio, va al consultorio diseñado exclusivamente para eso, se avisa al médico de guardia, el profesional se viste con los elementos de protección personal, evalúa al paciente y define si es caso sospechoso para hacer el hisopado", detalló el secretario de Salud.