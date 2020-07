Flexas: “Hasta que no haya vacuna seguiremos en estado de alerta”

Luego de regresar a Fase cuatro por la confirmación del primer caso positivo de Covid-19 en General Viamonte, el Distrito se encuentra nuevamente en la etapa cinco de Distanciamiento social preventivo.

En diálogo con Democracia, el intendente Franco Flexas se refirió a la repercusión que hubo en la comunidad por el paciente que contrajo la enfermedad y brindó detalles de las medidas de restricción que rigen a pesar de encontrarse en la instancia de mayor apertura de la cuarentena.

-¿Cómo se vivió en Viamonte la llegada del primer caso positivo de Covid-19?

-El hombre que contrajo Covid-19 ya fue dado de alta, se encuentra muy bien de salud, está en su casa, tranquilo, sin síntomas y con resultado negativo del último hisopado. Está libre de Covid. Como todo primer caso, tuvimos de todo. Parte de la comunidad se enoja con la gente que se contagia –siendo que nadie busca contagiarse- y otra gran parte se solidariza con el vecino. Hemos tenido de las dos cosas.

-¿Cuáles fueron las medidas más cuestionadas y cuáles las más celebradas por la comunidad?

-La gente celebró haber pasado a Fase cinco, cuestionaron el regreso a la Fase cuatro debido a que la persona venía de afuera pero nosotros preferimos, hoy en día y de cara al próximo mes y medio, tomar medidas de prevención y no lamentarnos después. Ahora volvimos a Fase cinco y le he propuesto a la gente una situación nueva hasta mediados de agosto, que termina el período estival más frío, les pedí que tengamos algunas restricciones aun estando en esta etapa, que pueden servir para que no haya circulación. La restricción más importante tiene que ver con la reunión de personas, social o familiar, solamente tienen que ser sábados y domingos, de 10 a 18, para que no haya tantos encuentros, con diferentes grupos. Les pedí que se saquen una foto en cada encuentro y que la tengan para que, si alguno presenta síntomas, poder hacer el nexo y seguir de cerca a aquellos con quiénes se juntó. Es un pedido, una sugerencia, porque este mes y medio que queda es cuando mayores enfermedades febriles respiratorias se van a presentar, tales como neumonías, gripes, etcétera, que pueden complicarnos, además del coronavirus. Así que buscamos que tomen esa fecha como referencia, porque a partir de ahí vamos a liberar más, va a haber más días para reunirse, van a poder abrir puertas y ventanas, ventilar los espacios, entonces, eso permitirá que haya más encuentros, aun si hay casos o circulación viral, va a ser menor que en invierno.

-¿Qué horario quedó establecido para los comerciantes?

-Había comerciantes que nos pedían extender el horario y otros continuar con el anterior, que era hasta las tres de la tarde. De todas maneras, nosotros lo ampliamos a las 18, con una disrupción de 15 a 16, donde se establece la hora recreativa, en ese horario no pueden circular vehículos, es una hora donde los chicos andan en bici en la calle y los adultos mayores van con bastón y trípode, porque tenemos muchas manzanas sin vereda y esto genera que la gente pueda salir tranquila. Me preocupaba mucho el miedo al encierro, la depresión, los estados de ansiedad, los bajones de los chicos y adolescentes. Entonces tener esa hora permite liberarse y perder el miedo a salir. Eso se ha logrado con éxito. Los comercios pueden elegir cerrar o mantener abierto durante esa hora.

-¿Cuáles son las instancias más complicadas que le ha tocado atravesar?

-Es difícil desde lo personal, principalmente porque en nuestros pueblos no atacan a la figura del intendente sino a la persona en sí, con cada decisión que uno toma. Estamos en una época en la que de hay mucho individualismo, el que cree verse afectado con una medida dice cualquier cosa, despotrica, insulta, y en un lugar tan chico a uno lo termina estresando, porque yo no dejo de ser un vecino y duele que gente conocida diga las cosas que dice. Uno entiende que se lo están diciendo al intendente pero no soy de hielo, a veces me lastima. De todos modos, me da tranquilidad saber que cada medida que tomo es pensando en el bienestar de la mayoría. Lo más difícil es atravesar el descontento interno cuando se tomaron ciertas medidas, aguantar los insultos, como si uno tuviera interés en hacerle mal a alguien.

-Les ha dado buen resultado informar a través de transmisiones en vivo e interactuar con los vecinos

-Sí, la transmisión en vivo ha sido un éxito, se transmite en simultáneo en YouTube, Instagram, en las radios, en el canal local, y en Facebook. Hemos tenido hasta cuatro mil personas viéndonos en vivo, un número altísimo. Es importante que esta herramienta haya servido para que la población conozca las medidas. Muchas personas comentan con insultos pero, mayormente, es una herramienta positiva. Ojalá se pueda aprender a utilizar bien con el tiempo y creo que no hay que dejar de usarla por los comentarios con agravios.

-¿En qué estado financiero se encuentra el municipio?

-Por suerte pudimos pagar sueldos a tiempo y el aguinaldo no tuvimos que desdoblarlo. Nos encontramos en una situación buena aunque no es la óptima, porque hemos tenido que dejar de lado muchos programas y obras para hacer. Pero pudimos cumplir con los empleados municipales.

-¿Cómo se prepararán para la salida de la cuarentena?

-Planteé que por 45 días más se van a mantener estas condiciones, no creo que se amplíen más las fases, tal vez se habilite alguna actividad más o menos, pero a mediados de agosto estaríamos terminando. Estamos trabajando en los protocolos para reanudar la actividad en el Jardín Maternal y en el Centro de Día, la verdad es que tenemos que empezar a trabajar, al menos, con algunos de los concurrentes. Estamos con los protocolos de educación también, donde se establece que en los lugares no debe haber más de diez personas y así vamos preparándonos para la reincorporación total. Por otro lado, es cierto que es inminente el pico de contagios en Capital Federal y en el Conurbano pero en el interior no sabemos cuándo vamos a tenerlo, así que debemos seguir alertas, más allá de que se termine el invierno. La gripe está en todos lados y va a pasar lo mismo con este virus, así que vamos a tener que mantener los protocolos sanitarios y a la gente bien informada. Hasta que no haya vacuna, seguiremos en estado de alerta sanitaria.