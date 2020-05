Suspendieron a una enfermera en la Granja Hogar de Viamonte

En los últimos días se conoció la suspensión de una enfermera en la Granja Hogar de General Viamonte. En referencia a este tema, la directora de la institución, Rossana Gonzales, dijo que "quiero aclarar que la señora Claudia Sonda se había comprometido, ante acta, a cuidar y dar los medicamentos a los abuelos, mientras se gestionaba su pase administrativo al área de salud. Cuando se conoció que por problemas excepcionales de recaudación debido al COVID-19 el municipio no había podido pagar las horas extras, me puse a trabajar para buscar una solución, porque quería que se resuelva rápidamente el conflicto. Todos sabemos que de ninguna manera los abuelos pueden estar sin atención".



"El día 1 de mayo Claudia no tomó su puesto, aunque ese mismo día a las 2 de la tarde la secretaria del sindicato me había asegurado que el problema gremial de horas extras se estaba resolviendo. A las 10 de la noche se descompuso un adulto y me enteré de que Claudia no estaba en su puesto, no había nadie para medicar a ese abuelo descompuesto. Al sentir un abandono de persona, recurrí a una enfermera por fuera para que se hiciera cargo de ese servicio, porque no iba a dejar a los abuelos desprotegidos. Al otro día elevé el acta donde ella se había comprometido a no abandonar su servicio, lo que derivó en una suspensión. Los compromisos para mí son importantes y mi función es asegurar los cuidados", aseguró Rossana Gonzales, directora de Granja Hogar.